Купівля автомобіля в Польщі: що повинен зробити новий власник Сьогодні 13:28 — Світ

Ключі від автомобіля

Придбання автомобіля, зокрема й у Польщі, не завершується підписанням договору та отриманням ключів. Новий власник повинен виконати низку обов’язкових процедур, пов’язаних із реєстрацією транспортного засобу та, у деяких випадках, сплатою податку. Інакше можна зіткнутися зі штрафами та іншими фінансовими наслідками.

Про це повідомляє inpoland.

Куди потрібно звернутися після купівлі авто

У більшості випадків новий власник транспортного засобу має звернутися до двох установ — Департаменту автотранспорту (Wydział Komunikacji) та Податкової служби.

До Департаменту автотранспорту потрібно звертатися незалежно від того, у кого був придбаний автомобіль — у приватної особи, дилера, автосалону чи компанії. Новий власник зобов’язаний подати заяву на реєстрацію транспортного засобу.

Для фізичних осіб термін реєстрації становить 30 днів із моменту укладення договору. Документи подаються до відділу автотранспорту за місцем проживання власника.

Для компаній, які займаються торгівлею транспортними засобами, діють інші правила. У такому випадку на реєстрацію автомобіля відведено 90 днів.

Коли потрібно сплачувати податок

Звертатися до податкової служби необхідно лише тоді, коли автомобіль купується у приватної особи за договором купівлі-продажу.

У цьому випадку покупець повинен подати декларацію PCC-3 та сплатити податок на цивільно-правові угоди. Його розмір становить 2% від вартості автомобіля.

На виконання цих формальностей закон відводить 14 днів із дати підписання договору.

Якщо ж автомобіль придбаний у дилерському центрі, на комісійному майданчику або в компанії, податок PCC зазвичай не сплачується. У таких випадках покупцеві достатньо оформити реєстрацію транспортного засобу.

Які штрафи загрожують за порушення строків

За несвоєчасну реєстрацію автомобіля передбачені фінансові санкції. Для фізичних осіб штраф становить 500 злотих, а для автодилерів — 1000 злотих.

Читайте також Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права

Якщо автомобіль не буде зареєстрований протягом 180 днів після купівлі, розмір штрафу збільшується удвічі.

Окремо відповідальність передбачена і за несвоєчасну сплату податку PCC. Якщо покупець не подасть декларацію PCC-3 та не перерахує кошти протягом 14 днів, податкова служба може нарахувати пеню та застосувати додаткові податкові санкції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.