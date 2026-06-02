0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Купівля автомобіля в Польщі: що повинен зробити новий власник

Світ
45
Ключі від автомобіля
Ключі від автомобіля
Придбання автомобіля, зокрема й у Польщі, не завершується підписанням договору та отриманням ключів. Новий власник повинен виконати низку обов’язкових процедур, пов’язаних із реєстрацією транспортного засобу та, у деяких випадках, сплатою податку. Інакше можна зіткнутися зі штрафами та іншими фінансовими наслідками.
Про це повідомляє inpoland.

Куди потрібно звернутися після купівлі авто

У більшості випадків новий власник транспортного засобу має звернутися до двох установ — Департаменту автотранспорту (Wydział Komunikacji) та Податкової служби.
До Департаменту автотранспорту потрібно звертатися незалежно від того, у кого був придбаний автомобіль — у приватної особи, дилера, автосалону чи компанії. Новий власник зобов’язаний подати заяву на реєстрацію транспортного засобу.
Для фізичних осіб термін реєстрації становить 30 днів із моменту укладення договору. Документи подаються до відділу автотранспорту за місцем проживання власника.
Читайте також
Для компаній, які займаються торгівлею транспортними засобами, діють інші правила. У такому випадку на реєстрацію автомобіля відведено 90 днів.

Коли потрібно сплачувати податок

Звертатися до податкової служби необхідно лише тоді, коли автомобіль купується у приватної особи за договором купівлі-продажу.
У цьому випадку покупець повинен подати декларацію PCC-3 та сплатити податок на цивільно-правові угоди. Його розмір становить 2% від вартості автомобіля.
Місце для вашої реклами
На виконання цих формальностей закон відводить 14 днів із дати підписання договору.
Якщо ж автомобіль придбаний у дилерському центрі, на комісійному майданчику або в компанії, податок PCC зазвичай не сплачується. У таких випадках покупцеві достатньо оформити реєстрацію транспортного засобу.

Які штрафи загрожують за порушення строків

За несвоєчасну реєстрацію автомобіля передбачені фінансові санкції. Для фізичних осіб штраф становить 500 злотих, а для автодилерів — 1000 злотих.
Читайте також
Якщо автомобіль не буде зареєстрований протягом 180 днів після купівлі, розмір штрафу збільшується удвічі.
Окремо відповідальність передбачена і за несвоєчасну сплату податку PCC. Якщо покупець не подасть декларацію PCC-3 та не перерахує кошти протягом 14 днів, податкова служба може нарахувати пеню та застосувати додаткові податкові санкції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПольща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems