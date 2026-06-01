Євросоюз оштрафував Temu на €200 мільйонів Сьогодні 23:37 — Світ

Оцінка ризиків Temu за 2024 рік не відповідає стандартам

Єврокомісія оштрафувала на 200 млн євро Temu після того, як компанія не змогла виявити, проаналізувати та оцінити системні ризики, пов’язані з нелегальними продуктами, що пропонуються на її платформі.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Порушення закону про цифрові послуги

«Оцінка ризиків — це не вправи з галочками, а основа закону про цифрові послуги. Оцінка з боку Temu недооцінює конкретні ризики, їй бракує конкретності, вона не ґрунтується на вагомих доказах і не є вичерпною. Вона залишає регуляторів, користувачів та громадськість у невіданні щодо справжнього масштабу потенційної шкоди, яку завдають нелегальні продукти, що продаються на Temu. Тепер для Temu час дотримуватися закону», — сказала виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

Що виявило розслідування

Оцінка ризиків Temu за 2024 рік не відповідає стандартам, викладеним в Угоді про цифрові технології (DSA), адже базується на загальній інформації про ризики, що стосуються сектору електронної комерції в цілому, а не на конкретних доказах щодо сервісу Temu, включаючи публічні звіти та тестування.

Серйозно недооцінено, як часто споживачі ЄС можуть зіткнутися з нелегальними товарами. Дані від «таємного покупця», включеного до розслідування, показують, що дуже високий відсоток вибраних зарядних пристроїв не пройшов базові випробування безпеки, тоді як високий відсоток протестованих дитячих іграшок становив ризики безпеки середнього та високого ступеня тяжкості.

Також повідомляється, що компанія не оцінила належним чином, як дизайн її сервісу може посилювати ризики поширення незаконних продуктів.

Згідно із законодавством ЄС, дуже великі онлайн-платформи повинні ретельно оцінювати системні ризики, пов’язані з їхніми послугами, та вживати відповідних заходів щодо їх пом’якшення.

Що загрожує Temu далі

Temu має час до 28 серпня 2026 року, щоб подати Єврокомісії план дій. Він повинен включати заходи для усунення порушення зобов’язань щодо оцінки ризиків. У Європейської ради з цифрових послуг буде один місяць з моменту отримання плану, щоб винести свою думку.

Потім Єврокомісія матиме ще місяць, щоб ухвалити остаточне рішення та встановити розумний термін для його виконання.

Невиконання рішення про невідповідність може призвести до періодичних штрафних виплат.

