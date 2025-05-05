Temu змінює бізнес-модель: у США більше не буде товарів з Китаю — Finance.ua

Temu змінює бізнес-модель: у США більше не буде товарів з Китаю Сьогодні 03:09 — Фондовий ринок

Temu змінює бізнес-модель: у США більше не буде товарів з Китаю

Інтернет-ритейлер Temu відмовляється від моделі, що базувалася на дешевому імпорті з Китаю: тепер компанія планує продавати американцям лише товари місцевих продавців.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Temu, який належить китайській PDD Holdings переходить до моделі «локального виконання замовлень».

У компанії повідомили, що активно залучають американських продавців і продаватимуть лише їхню продукцію, яка фізично знаходиться в США.

Це має допомогти Temu, яка залишається китайською компанією, оминути імпортні тарифи. При цьому ціни для американських споживачів обіцяють не підвищувати.

Ці зміни відбуваються на тлі тиску на ритейлерів на кшталт Shein і Alibaba Group, які стикаються не лише з високими митами, а й зі скасуванням пільгового порогу для дрібних посилок (так званої «de minimis» норми).

Після таких кроків влади товари Temu і Shein в США суттєво подорожчали. Дональд Трамп запровадив ці мита, щоб змусити Китай піти на торгову угоду, яка зменшила б дефіцит у торгівлі між країнами, і заявив, що «Китай має сам платити ці мита».

«Цей перехід має допомогти місцевим продавцям знайти більше клієнтів і розвивати свій бізнес», — заявили в Temu. Там також зазначили, що це «частина постійного вдосконалення сервісу».

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До минулого тижня Temu фактично перекладав нові мита Трампа на американських покупців, додаючи окрему плату при оформленні замовлення. Shein також підвищив ціни в США — на деякі товари більше ніж на 300%.

Ще в лютому Temu просив китайські фабрики відправляти товари гуртом до складів у США за так званою моделлю «часткового управління», коли сама компанія лише керує онлайн-майданчиком. Але зі зменшенням запасів на складах ціни можуть зрости, якщо Китай не отримає полегшення в тарифах, які нині сягають 145%.

Провідні американські ритейлери поки що не підвищили ціни на своїх полицях. Однак вони опинилися у складній ситуації: китайські постачальники відмовляються брати на себе мита, а ясності щодо тривалості цих зборів немає.

Економічна Правда За матеріалами:

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