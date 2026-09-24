Сюди інвестувати безпечно! Девелопер назвав найкращі закордонні міста (відео)

Чим вищий потенційний прибуток, тим більшими можуть бути ризики.

Де сьогодні у світі нерухомість має найцікавіший потенціал для заробітку та збереження капіталу? У новому відео на нашому YouTube-каналі разом із девелопером та співзасновником компанії Ferod Development Віктором Забоєнком розбираємо ключові правила інвестування в житлову та комерційну нерухомість.

«Трикутник» нерухомості: безпека, ліквідність і дохідність

За словами експерта, універсального ринку, який одночасно дає максимальну дохідність і мінімальні ризики, не існує. Чим вищий потенційний прибуток, тим більшими можуть бути ризики.

Тому під час оцінки нерухомості варто використовувати три основні критерії:

безпека — наскільки захищений капітал, зокрема з точки зору права власності, політичної та військової ситуації, а також роботи судової системи;

ліквідність — наскільки швидко нерухомість можна продати та конвертувати в гроші;

дохідність — скільки потенційно може генерувати об’єкт.

Також він пропонує враховувати ще один фактор — наскільки добре інвестор знає конкретний ринок. «Якщо вам просто продали через презентацію дохідність 12%, 15%, 10% або навіть 5% на ринку, контексту якого ви не розумієте, це дуже погана інвестиція», — пояснює Забоєнко.

Якщо інвестор добре знає ринок, розуміє рівень захисту капіталу та бачить структурний попит, тоді основним завданням стає пошук правильного об’єкта.

Фінансова модель

Ще до купівлі нерухомості інвестор має перевірити фінансову модель проєкту. Зокрема, йдеться про заповнюваність, доходи та витрати. Саме витрати часто можуть бути недооцінені. Інвестору важливо розуміти, скільки коштує персонал, обслуговування об’єкта, заміна обладнання та дрібний ремонт, які податки виникатимуть і скільки коштуватиме вихід з інвестиції. Також потрібно перевіряти заявлену орендну ставку.

Особливо обережно слід ставитися до нових ринків, де девелопер може фактично продавати лише прогноз. Якщо ще немає аналогічних об’єктів із реальним історичним показником заповнюваності, тарифами та витратами, перевірити фінансову модель складніше. На сформованих ринках ситуація інша: інвестор може порівняти об’єкт із конкурентами та перевірити, наскільки заявлена ставка відповідає реальному попиту.

Структурний попит

На думку Забоєнка, ключовим фактором для вартості та потенційної дохідності нерухомості є структурний попит, який забезпечується фундаментальними причинами.

Наприклад, для Києва такими факторами є статус столиці, концентрація робочих місць, вищі зарплати, розвинена інфраструктура, торговельні центри, розваги та можливості для соціальних контактів.

Якщо структурний попит достатньо великий, він може частково компенсувати помилку інвестора під час вибору конкретної квартири чи локації.

Основні ринки для інвестицій

На перше місце експерт ставить США. Американська нерухомість поєднує захист капіталу та потенційну дохідність.

Другим напрямком експерт називає окремі регіони Іспанії, передусім там, де є структурний туристичний попит і правильно підібраний об’єкт.

Для більш консервативних інвесторів він також допускає Велику Британію, хоча зазначає, що там складніше знайти високу дохідність через податки та інші фінансові навантаження.

Для інвесторів, готових прийняти вищий рівень ризику, Забоєнко пропонує розглядати Туреччину та Грузію. Потенційна дохідність там може бути вищою, але й ризики відповідно зростають.

Водночас експерт критично ставиться до ситуативних ринків, які активно просуваються як нові інвестиційні напрямки. Серед таких прикладів він називає Балі, Таїланд, Занзібар та інші подібні локації.

Скільки потрібно для старту

За оцінкою Забоєнка, якщо йдеться про безпосередню купівлю квартири, будинку чи готельного номера за кордоном, орієнтовний стартовий бюджет становить $250−300 тис. За такого бюджету інвестор уже може обирати між кількома об’єктами, а не розглядати лише один-два доступні варіанти.

Для входу в американську нерухомість експерт орієнтується на суму від $500 тис.

Водночас існують альтернативні інструменти, які дають змогу інвестувати в нерухомість із меншим капіталом. Зокрема, йдеться про REIT — фонди, які інвестують у нерухомість. У такому випадку людина фактично купує частку фонду, а не конкретну квартиру чи будинок.

Найпоширеніша помилка девелоперів

На запитання про типові помилки під час створення нерухомого продукту Забоєнко відповідає: створити не той продукт, не в тому місці, не для тих людей і не в той час. Наприклад, девелопер може зробити великі квартири площею 200−300 кв. м, але не знайти достатньо покупців за необхідною ціною. Або створити житло для сімей із дітьми там, де поруч немає шкіл чи дитячих майданчиків. Тому перед створенням об’єкта потрібно зрозуміти, хто саме буде його покупцем або орендарем і чому ця людина обере саме цей продукт.

На думку експерта, девелопер продає не просто квадратні метри, а певний спосіб життя.

Це стосується і курортної нерухомості. Потенційний інвестор має відповісти на питання, чому гість захоче приїхати саме до цього комплексу та заплатити за нього певну суму.

Де може виникнути новий бум нерухомості

Говорячи про перспективу на 5−10 років, Забоєнко називає кілька напрямків.

Перший — Флорида. За його оцінкою, після 2030 року там може відбутися новий етап активного зростання, зокрема на тлі припливу капіталу та фондів. Водночас він зауважує, що реалізація такого сценарію не є гарантованою. Другий напрямок — Нью-Йорк.

На горизонті близько 10 років Забоєнко також бачить потенціал в Україні, якщо війна завершиться. За такого сценарію він прогнозує активізацію попиту на нерухомість у Києві, зокрема через можливе повернення людей та зростання собівартості будівництва.

Окремо експерт називає Львів та Ужгород, які, на його думку, уже сформували власне економічне та демографічне ядро, навколо якого можуть розвиватися міста.