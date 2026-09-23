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Dragon Capital розглядає купівлю Sense Bank у разі його приватизації

Фондовий ринок
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Сенс Банк
Сенс Банк
Dragon Capital розглядає можливість придбання Sense Bank, якщо держава виставить його на продаж. Остаточне рішення компанія ухвалюватиме з урахуванням фінансових показників банку на момент можливої приватизації.
Про це CEO Dragon Capital Томаш Фіала розповів в інтерв’ю MC.today.

Що враховуватиме Dragon Capital

За словами Фіали, чим довше Sense Bank залишається у державній власності, тим менш привабливим він стає для приватних інвесторів. Він зазначив, що ще у 2023 році компанія закликала владу якомога швидше приватизувати банк.
Фіала також заявив, що ризики, про які компанія говорила раніше, на його думку, підтвердилися останніми новинами щодо розслідування НАБУ. За його оцінкою, у банку під державним управлінням розвинулися значні корупційні ризики.
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Водночас CEO Dragon Capital вважає, що зараз на Sense Bank можуть претендувати близько 3−5 потенційних покупців.
Орієнтиром для можливої оцінки банку Фіала назвав його власний капітал. За його словами, українські банки зазвичай оцінюють приблизно на рівні власного капіталу, однак залежно від фінансових результатів та якості кредитного портфеля вартість може становити 0,8−1 власного капіталу.
Перед потенційною купівлею інвесторам, за його словами, також потрібно буде оцінити корпоративне управління банку за останні два роки, можливі непрозорі операції та ризик додаткових претензій або штрафів з боку регуляторів.
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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський заявив про потребу лібералізації банківської сфери та окремо виділив «Сенс Банк», наголосивши, що банк має бути приватизований уже цього року.
Такод ми писали, що минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».
За матеріалами:
Finance.ua
Сенс Банк
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