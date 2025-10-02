0 800 307 555
укр
Кабмін запустив процес приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку»

Казна та Політика
57
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України», — сказано в повідомленні.

Зменшення частки державної власності в банківському секторі визначено однією з восьми ключових операційних цілей Міністерства фінансів у Програмі дій уряду.
14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула можливі ризики приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Було підтверджено, що продаж цих пакетів акцій не становить загрози для стабільності фінансової системи.

Етапи продажу

Процес відбуватиметься у три етапи:
  • підготовка акцій до продажу;
  • проведення конкурсу;
  • укладення договору купівлі-продажу.
Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу акцій обох банків.
Нагадаємо, на початку 2025 року колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що приватизація банків відбудеться не цього року. «На мою думку, цього року це нереально просто фізично, адже це тривалий процес. Необхідно обрати радника, і тоді процес розпочнеться. Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж в приватному секторі, — щонайменше дев’ять місяців-рік», — зазначала вона.
У вересні 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. Законопроєктом, зокрема, пропонується дозволити продаж будь-якої частки держави в банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено в чинному законі).
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
