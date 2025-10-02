Кабмін запустив процес приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку» Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Кабмін запустив процес приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку»

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу державних пакетів акцій у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Мета — скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України», — сказано в повідомленні.

Зменшення частки державної власності в банківському секторі визначено однією з восьми ключових операційних цілей Міністерства фінансів у Програмі дій уряду.

14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності розглянула можливі ризики приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку». Було підтверджено, що продаж цих пакетів акцій не становить загрози для стабільності фінансової системи.

Етапи продажу

Процес відбуватиметься у три етапи:

підготовка акцій до продажу;

проведення конкурсу;

укладення договору купівлі-продажу.

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника, який супроводжуватиме процес продажу акцій обох банків.

Нагадаємо, на початку 2025 року колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявляла , що приватизація банків відбудеться не цього року. «На мою думку, цього року це нереально просто фізично, адже це тривалий процес. Необхідно обрати радника, і тоді процес розпочнеться. Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж в приватному секторі, — щонайменше дев’ять місяців-рік», — зазначала вона.

У вересні 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. Законопроєктом, зокрема, пропонується дозволити продаж будь-якої частки держави в банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено в чинному законі).

