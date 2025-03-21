НБУ повідомив, які два державні банки можна продати в першу чергу — Finance.ua

НБУ повідомив, які два державні банки можна продати в першу чергу
Першими кандидатами на продаж є державні Укргазбанк та Сенс Банк. Водночас приватизація відбудеться не цього року.
Про це сказала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«На мою думку, цього року це нереально просто фізично, адже це тривалий процес», — сказала вона.
Рожкова нагадала, що у жовтні минулого року президент підписав закон про особливості приватизації держбанків.
«Необхідно обрати радника, і тоді процес розпочнеться. Безумовно, цей процес буде тривалішим, ніж в приватному секторі, — щонайменше дев’ять місяців-рік», — додала перша заступниця голови НБУ.
На її думку, загалом шанси на продаж банків є, «і досить великі».
«Наприклад, Укргазбанк — один із небагатьох банків з українським капіталом, який серйозно просунувся в імплементації ESG, позиціонуючи себе як „зелений“ банк. Банк Сенс (націоналізований у липні 2023 року) — наймолодший з державних банків, тому його приватизація має бути простішою. Держава не докапіталізовувала цей банк, що спрощує розуміння ринкової ціни. Тому я вірю в успішну приватизацію цих банків», — констатувала вона.
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Водночас Рожкова зазначила, що банківський сектор — це дуже дорога історія. «Він прибутковий та цікавий, але ми як регулятор бачимо покупцями лише сильних інституційних інвесторів», — заявила перша заступниця голови НБУ.
Рожкова повідомила, що є потенційний інтерес до Сенс Банку серед міжнародних банківських груп, які вже представлені в Україні, для посилення своїх позицій неорганічним зростанням. «Про істотний зовнішній інтерес як до інвестиції для розвитку говорити передчасно, але він точно з’явиться», — додала вона.
Зараз у власності держави 7 банків з 61. Це ПриватБаннк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, Укргазбанк, Мотор-Банк та Перший інвестиційний банк.
Частка чистих активів групи державних банків у 2024 році знизилася на 0,3 п.п. до 53,3%. Частка коштів населення в держбанках знизилася на 1,2 п.п. за рік до 63,3%.
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