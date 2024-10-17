Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році — Finance.ua
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Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році

Фондовий ринок
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Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році
Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році
Голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що приватизація Сенс Банку та Укргазбанку відбудеться у 2025 році.
Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».
«Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроєкт про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості і простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк — це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини», — сказав Пишний.
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Він зазначив, що проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у «нормативній сітці».
«Ми пройшли, як-то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. В структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає», — додав голова Нацбанку.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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