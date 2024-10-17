Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році — Finance.ua

Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році Сьогодні 08:30 — Фондовий ринок

Голова НБУ сподівається продати Сенс Банк та Укргазбанк у 2025 році

Голова НБУ Андрій Пишний сподівається, що приватизація Сенс Банку та Укргазбанку відбудеться у 2025 році.

Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроєкт про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості і простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк — це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти. Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини», — сказав Пишний.

Читайте також Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Він зазначив, що проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у «нормативній сітці».

«Ми пройшли, як-то кажуть, на м’яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. В структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає», — додав голова Нацбанку.

Довіряйте свої гроші лише надійним банкам. Пропозиції від найкращих можна порівняти за допомогою каталогу на Finance.ua:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.