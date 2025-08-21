В Україні готують до продажу два державні банки — Finance.ua

В Україні готують до продажу два державні банки Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

В Україні готують до продажу два державні банки

Рада з фінансової стабільності ухвалила рішення щодо впливу продажу пакетів акцій двох банків державного сектору.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У Меморандумі про економічну та фінансову політику йдеться, що держава має зменшити свою частку в банківському секторі. Для цього планується підготувати до продажу акції, які належать державі в капіталі двох системно важливих банків — АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк».

Перший етап підготовки передбачає ухвалення урядом рішення на основі висновку Ради з фінансової стабільності щодо впливу такого продажу на фінансовий стан та стабільність банківської системи.

На засіданні 14 серпня 2025 року РФС розглянула ризики, які може мати продаж акцій «Сенс Банку» та «Укргазбанку». За результатами обговорення вирішили, що такий крок не становить загрози для фінансової стабільності.

Члени Ради підтримали ідею зменшити роль держави у банківському секторі через приватизацію банків. Водночас вони наголосили, що продаж має відбуватися виважено і так, щоб максимально підвищити вартість акцій.

Також члени РФС розглянули і обговорили ризики в діяльності державного фінансового сектору, зокрема в частині його небанківського сегмента.

Крім того, РФС оновила склад робочих груп з фінансового розвитку та з розвитку внутрішнього боргового ринку з огляду на оновлення складу уряду.

Нагадаємо, раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив , що старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.

«Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України», — зазначив він.

У проєкті Програми дій уряду сказано, що в Україні хочуть зменшити частку державних банків у секторі. Тому наступного року планується приватизація двох системних фінансових установ — Сенс Банку та Укргазбанку . Однією з операційних цілей створеного у липні уряду є зменшення частки держави у банківському секторі. Для цього в проєкті програми дій вказано такі кроки:

врегулювати порядок проведення конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій системно важливих банків;

прийняти постанову Кабміну «Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків» (до 31 жовтня 2025 року);

залучити радника з продажу пакетів акцій банків відповідно до затвердженого порядку та рішення про початок продажу Сенс Банку та Укргазбанку.

Колишня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова у березні заявляла , що приватизація державних банків цього року малоймовірна через тривалість процесу, однак перспективи продажу Укргазбанку та Сенс Банку залишаються високими.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.