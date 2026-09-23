У Києві та області 14,5 тис. компаній мають нерухомість: скільки вони заробляють

У Києві та Київській області, які уряд включив до переліку територій підвищеного ризику, зареєстровано майже 399 тисяч приватних компаній. Нерухомість мають 14 511 із них, а їхній сукупний чистий дохід за підсумками 2025 року становив 3,68 трлн грн.

Про це повідомляє платформа великих даних Vkursi

Скільки компаній працює у столичному регіоні

У Києві та Київській області зареєстровано 398 852 приватні компанії. Сукупний чистий дохід проаналізованих компаній за 2025 рік становив 9,9 трлн грн, чистий прибуток — 384 млрд грн.

У 2025 році понад мільярд гривень чистого доходу отримали 1 120 приватних компаній Києва та Київської області. Ще 6 361 компанія мала від 100 млн грн до 1 млрд грн чистого доходу, а 53 740 — від 1 млн грн до 100 млн грн.

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Найбільше приватних компаній у столичному регіоні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 151 046. У професійній, науковій та технічній діяльності зареєстровано 43 779 компаній, у будівництві — 35 343, у переробній промисловості — 31 316.

Скільки компаній мають нерухомість

Об’єкти нерухомості мають 14 511 приватних компаній, зареєстрованих у Києві та Київській області. Із них 8 869 зареєстровані у столиці, ще 5 642 — у Київській області.

За підсумками 2025 року сукупний чистий дохід цих компаній становив 3,68 трлн грн, а чистий прибуток — 173,2 млрд грн.

Таким чином, на компанії з нерухомістю припадає близько 37% сукупного чистого доходу та близько 45% чистого прибутку всього проаналізованого приватного бізнесу Києва та області.

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У сфері торгівлі нерухомість мають 1 739 компаній, у переробній промисловості — 1 617, у логістиці — 552, у паливній енергетиці — 95.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Кабінет Міністрів розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Крім того, Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику.