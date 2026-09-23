У Києві та області 14,5 тис. компаній мають нерухомість: скільки вони заробляють

У Києві та Київській області, які уряд включив до переліку територій підвищеного ризику, зареєстровано майже 399 тисяч приватних компаній. Нерухомість мають 14 511 із них, а їхній сукупний чистий дохід за підсумками 2025 року становив 3,68 трлн грн.
Про це повідомляє платформа великих даних Vkursi.
Скільки компаній працює у столичному регіоні
У Києві та Київській області зареєстровано 398 852 приватні компанії. Сукупний чистий дохід проаналізованих компаній за 2025 рік становив 9,9 трлн грн, чистий прибуток — 384 млрд грн.
У 2025 році понад мільярд гривень чистого доходу отримали 1 120 приватних компаній Києва та Київської області. Ще 6 361 компанія мала від 100 млн грн до 1 млрд грн чистого доходу, а 53 740 — від 1 млн грн до 100 млн грн.
Найбільше приватних компаній у столичному регіоні працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 151 046. У професійній, науковій та технічній діяльності зареєстровано 43 779 компаній, у будівництві — 35 343, у переробній промисловості — 31 316.
Скільки компаній мають нерухомість
Об’єкти нерухомості мають 14 511 приватних компаній, зареєстрованих у Києві та Київській області. Із них 8 869 зареєстровані у столиці, ще 5 642 — у Київській області.
За підсумками 2025 року сукупний чистий дохід цих компаній становив 3,68 трлн грн, а чистий прибуток — 173,2 млрд грн.
Таким чином, на компанії з нерухомістю припадає близько 37% сукупного чистого доходу та близько 45% чистого прибутку всього проаналізованого приватного бізнесу Києва та області.
У сфері торгівлі нерухомість мають 1 739 компаній, у переробній промисловості — 1 617, у логістиці — 552, у паливній енергетиці — 95.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив механізми отримання компенсацій. Крім того, Київ та Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику.
Максимальний розмір компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Механізм також поширюється на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування спрощуються.