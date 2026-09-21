Куди бізнес готовий вкладати гроші в Україні — найперспективніші галузі Сьогодні 14:05 Інвестиції в бізнес

В Україні бізнес найбільше інвестиційних перспектив бачить в енергетиці та оборонній промисловості. Водночас іноземні компанії серед ключових умов для вкладення коштів називають захист інвестицій, а головними бар’єрами — корупцію та проблеми із судовою системою.

Про це йдеться у результатах дослідження Ради бізнес-омбудсмена

Куди бізнес готовий інвестувати

Найбільш інвестиційно привабливими галузями респонденти назвали:

енергетику — 60%;

оборонну промисловість — 53,2%;

ІТ і цифрові технології — 40,6%;

будівництво — 39,7%;

сільське господарство — 31%;

логістику і транспорт — 28,4%.

Енергетика та оборонна промисловість суттєво випереджають інші напрями. Така оцінка, ймовірно, пов’язана з умовами війни, потребою у відновленні енергетичної інфраструктури та зростанням попиту на продукцію оборонного сектору, зазначають дослідники.

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Найменш привабливими для інвестицій респонденти вважають операції з нерухомістю — 1,9%, страхування — 2,6%, а також фінансові послуги та ринки капіталу — 5,8%. Ще 1,3% опитаних вважають, що наразі жодна галузь не є інвестиційно привабливою.

Водночас оцінки відрізняються залежно від структури капіталу. Компанії лише з іноземним капіталом частіше бачать потенціал в ІТ і цифрових технологіях — 63%, медицині та медичних технологіях — 22,2%, а також фінансових послугах і ринках капіталу — 18,5%. Бізнес з українським капіталом частіше називає логістику та транспорт — 31,1% і машинобудування — 17,1%.

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Зі збільшенням розміру бізнесу зростає інтерес до інфраструктури, логістики та транспорту, а також машинобудування. Мікробізнес частіше вважає перспективними сільське господарство — 43,8% та медицину і медичні технології — 25%.

Як іноземний бізнес планує заходити в Україну

Половина опитаних представників міжнародного бізнесу зазначили, що має базову інформацію про бізнес-клімат та інвестиційні можливості в Україні, але потребує додаткового вивчення. Ще 35% оцінюють свою обізнаність як високу, а 15% не мають достатньої інформації, проте зацікавлені дізнатися більше.

При цьому жоден із респондентів не заявив про відсутність інтересу до інвестицій в Україну.

Найбільш прийнятними формами входу на український ринок бізнес вважає:

прямі інвестиції у діюче підприємство — 72,2%;

створення спільного підприємства або партнерства — 60,8%;

створення нового підприємства — 37,8%.

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Інші варіанти — стратегічний інвестор, контрактне виробництво чи грантова підтримка — набрали менш ніж 20% відповідей.

Що заважає інвестиціям

Головними бар’єрами для іноземних інвестицій бізнес називає:

корупцію — 48,2%;

недосконалість судової системи та механізмів захисту прав — 40,4%;

регуляторну нестабільність — 35,1%;

обмеження валютних операцій — 22%;

відсутність прогнозованого правового регулювання — 21,3%;

податкове навантаження — 21,3%.

Лише 10,6% респондентів вважають, що суттєвих стримуючих факторів для інвестицій немає.

Водночас, як показує дослідження, серед різних груп бізнесу оцінки дещо відрізняються. Великі підприємства частіше звертають увагу на регуляторну нестабільність — 47,8%, а середній бізнес — на податкове навантаження — 28,9%. Мікро- та малий бізнес частіше згадують часту зміну правового регулювання — 25% і 12,6% відповідно.

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Окремо міжнародний бізнес оцінював законодавчі та регуляторні перешкоди, які можуть стримувати інвестиції після завершення війни. Найчастіше респонденти називали дозвільні процедури — 47,4%. По 42,1% отримали регулювання іноземних інвестицій та валютне регулювання. Ще 36,8% вказали на діяльність правоохоронних органів.

Які стимули спрацюють для інвестицій

Найважливішою умовою для активізації інвестицій респонденти назвали гарантії захисту інвестицій — 66,5%. Далі йдуть довіра до судової системи та захисту прав — 36,3%, інтеграція до ЄС — 34,9%, податкові стимули — 27,8%, довіра до фіскальних і правоохоронних органів — 27% та доступ до фінансування — 26%.

Лише 16,4% вважають важливим більше сприяння бізнесу з боку органів влади.

Для підприємств з іноземним капіталом гарантії захисту інвестицій мають особливо велике значення: їх назвали 92,3% таких компаній проти 66,4% серед бізнесу з українським капіталом. Іноземні компанії також частіше наголошують на довірі до судової системи та захисту прав — 53,8% проти 36,5%, а також до фіскальних і правоохоронних органів — 46,2% проти 25,4%.

Важливість гарантій захисту інвестицій зростає і разом із розміром бізнесу: від 58,3% серед мікробізнесу до 76,9% серед великих компаній. Великі підприємства також частіше називають інтеграцію до ЄС — 46,2%, тоді як середній бізнес частіше згадує податкові та інвестиційні стимули — 35,4%.