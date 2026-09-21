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Дефіцит кадрів і високі ціни: з якими проблемами стикається український бізнес у 2026 році

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Бізнесмен
Бізнесмен
Український бізнес продовжує працювати попри війну, однак практично кожна компанія стикається з проблемами. Лише 0,3% опитаних підприємств заявили, що не мають жодних труднощів у роботі.
Про це йдеться у результатах дослідження Ради бізнес-омбудсмена.
Найгострішим викликом залишається нестача працівників — про неї повідомили 70,8% підприємств. Водночас бізнес стикається не лише з кадровим дефіцитом, а й зі зростанням витрат, проблемами зі збутом, логістикою та безпекою.

Які проблеми найбільше заважають бізнесу

Найчастіше підприємства називали такі перешкоди:
  • 70,8% — нестача робочої сили;
  • 48,7% — зростання цін на сировину та ресурси;
  • 34,2% — скорочення ринків збуту;
  • 32,9% — логістичні обмеження;
  • 28,2% — енергетичні проблеми;
  • 24,8% — безпекові ризики.
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Війна також суттєво змінила умови роботи компаній. Найбільше її вплив проявився у втраті персоналу, перебоях з електропостачанням, падінні попиту та логістичних труднощах. Лише 1,7% підприємств заявили, що повномасштабна війна не вплинула на їхню діяльність.
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Створено за допомогою ШІ

Чому бізнес не довіряє системі захисту прав

Окремою проблемою залишається інституційне середовище. 63,6% підприємств оцінюють рівень захисту прав власності як низький або скоріше низький. Майже стільки ж — 63,1% — не довіряють судовій системі у питаннях захисту інтересів бізнесу.
Серед компаній, які стикалися з неправомірним тиском, найчастіше згадувалася Державна податкова служба — на неї вказали 69,5% таких підприємств.
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Водночас бізнес більше покладається на адвокатів та юридичні компанії як механізми захисту своїх інтересів. Правоохоронні органи отримали найнижчі оцінки ефективності: 44,2% респондентів назвали їхню ефективність низькою.
При цьому недобросовісна конкуренція та корупція не є проблемами для більшості опитаних компаній. 64,2% підприємств не стикалися з проявами недобросовісної конкуренції, а 46,8% — з корупцією у сфері публічних закупівель.

Чого бізнес очікує від держави та ЄС

Українські компанії загалом позитивно оцінюють перспективи інтеграції до ЄС. Уже 61,1% опитаних експортують до країн ЄС, ще 9,9% планують почати експорт найближчим часом.
Водночас вихід на європейський ринок має свої бар’єри. Серед основних бізнес називає:
  • високу вартість виходу на ринок — 45,5%;
  • жорстку конкуренцію — 38,9%;
  • складну сертифікацію — 36,2%.
При цьому нестача інформації про ринок ЄС не є суттєвою проблемою — її назвали бар’єром лише 5,4% опитаних.
Бізнес очікує від держави більш практичної комунікації щодо євроінтеграції. Понад половина респондентів — 51,7% — вважають поточне інформування недостатнім. Найбільший попит мають спеціалізований онлайн-портал, практичні гайди та вебінари.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Серед державної підтримки найчастіше називають фінансову допомогу. Її очікують 53,3% підприємств. Також бізнес зацікавлений в експортних і сертифікаційних програмах та спрощенні регуляторних процедур.

Які компанії найбільше відчувають кадрову проблему

Розмір підприємства значною мірою визначає характер його проблем. Великі компанії гостріше відчувають нестачу працівників: про неї повідомили 81,4% таких підприємств. Серед причин кадрового дефіциту великі компанії найчастіше називають мобілізацію працівників до ЗСУ — 87% та виїзд за кордон — 84,1%.
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Малий і мікробізнес також стикається з нестачею кадрів, але для нього додатковою проблемою є можливість запропонувати конкурентну зарплату. Серед мікропідприємств 45,5% назвали саме цей фактор причиною дефіциту працівників.
Водночас малий бізнес частіше має проблеми з доступом до фінансування, рідше користується державними програмами підтримки та майже не має страхування воєнних ризиків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЄвропейська інтеграція
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