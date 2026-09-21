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«Нова пошта» зупинятиме роботу під час будь-якої повітряної тривоги

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У «Новій пошті» пояснили, що тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу логістичної системи
У «Новій пошті» пояснили, що тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу логістичної системи
«Нова пошта» призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об’єктів у разі оголошення повітряної тривоги незалежно від типу загрози. Водночас компанія може зупинити роботу конкретного об’єкта навіть без офіційної тривоги в місті чи області, якщо власна система моніторингу зафіксує потенційну небезпеку.
Про це повідомили в «Новій пошті» у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Життя та безпека людей для нас — абсолютний пріоритет. У разі оголошення повітряної тривоги, незалежно від типу загрози, діє чіткий і непорушний алгоритм: усі робочі процеси негайно зупиняються, а працівники переходять до найближчого укриття», — повідомили в компанії.

Як компанія відновлює роботу після тривог

У «Новій пошті» пояснили, що тривалі повітряні тривоги або їхня висока періодичність впливають на роботу логістичної системи. Щоб мінімізувати наслідки вимушених зупинок, компанія заздалегідь відпрацьовує сценарії швидкого відновлення роботи.
За потреби «Нова пошта» залучає додатковий персонал, перерозподіляє навантаження між об’єктами та коригує логістичні маршрути.
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Серед іншого, скорочення комендантської години дозволяє ефективніше планувати нічні та ранкові операції, швидше надолужувати накопичені обсяги та підтримувати стабільність доставки. Таким чином, наявність такої опції надає додаткове операційне вікно, що частково компенсує час, який було втрачено через вимушені зупинки під час повітряних тривог.
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«Нова пошта» переходить до децентралізованого фулфілменту

У «Новій пошті» також повідомили про поетапне впровадження переходу до децентралізованої моделі фулфілменту.
«Тому говорити про фінальну точку переходу некоректно, адже ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів», — уточнили в компанії.
За її даними, впровадження відповідної моделі надає можливість мінімізувати ризики та забезпечити безперервність роботи сервісу. Зокрема, в межах нової моделі здійснюється розподіл операцій між різними майданчиками.
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Однак у компанії наголосили, що працюють над вдосконаленням системи розміщення товарних запасів, розвивають додаткові потужності та вибудовують резервні сценарії роботи.
«Водночас із міркувань безпеки ми принципово не розголошуємо конкретну географію розміщення об’єктів, обсяги та рівень розосередження товарних запасів, резервні маршрут тощо», — підкреслили в «Новій пошті».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Нова Пошта
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