«Нова пошта» перетворить відділення на локальні склади Сьогодні 12:33 — Фондовий ринок

Внаслідок атаки було знищено фулфілмент-центр і сортувальне депо «Нової пошти» у Святопетрівському

«Нова пошта» переходить на децентралізовану модель фулфілменту після знищення фулфілмент-центру та сортувального депо у Святопетрівському. Вантажні та поштові відділення компанії по всій країні використовуватимуть як локальні склади.

Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Тафійчук.

У ніч проти 28 серпня внаслідок атаки було знищено фулфілмент-центр і сортувальне депо «Нової пошти» у Святопетрівському. Для компанії це не перший удар по інфраструктурі.

Унаслідок атаки також знищено тисячі примірників книжок світових бестселерів і творів українських авторів.

«Нова пошта» розподілить товари між різними локаціями

Щоб зробити зберігання товарів стійкішим до таких загроз, компанія розгортає децентралізовану модель фулфілменту.

Вантажні та поштові відділення «Нової пошти» по всій країні стануть локальними складами. Асортимент клієнтів розподілятиметься між різними локаціями. Це має зменшити залежність від одного великого центру та допомогти бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів.

Компанія компенсує збитки партнерам

Наразі «Нова пошта» спілкується з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Разом із партнерами компанія визначає їхні потреби та опрацьовує індивідуальні механізми підтримки. Вони мають допомогти партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі та продовжити роботу.

«Ми компенсуємо завдані ворогом збитки. Адже ми втратили дороговартісну інфраструктуру, але не здатність виконувати свої зобов’язання та бути поруч із тими, хто постраждав разом із нами», — заявив генеральний директор.

Фулфілмент «Нової пошти» продовжує працювати. У компанії зазначають, що її стійкість полягає у здатності швидко перебудовуватися, розподіляти ризики та підтримувати партнерів за будь-яких обставин, а не лише в будівлях чи обладнанні.

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