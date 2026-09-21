Українкам у ЄС радять мати документ про законний перетин кордону Сьогодні 08:31 — Особисті фінанси Військово-облікові документи можуть запитувати додатково

Українкам, які вперше оформлюють тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу, рекомендують мати документ, що підтверджує законний виїзд з України. Це може допомогти уникнути додаткових перевірок та вимог надати військово-облікові документи.

Про це повідомляє Relocate. to з посиланням на консульську службу Міністерства закордонних справ.

Питання виникло після зміни правил тимчасового захисту в ЄС. Рішенням Ради ЄС 2026/1912 захист для переміщених з України продовжили до 4 березня 2028 року, але водночас передбачили можливість перевіряти виконання заявниками військових обов’язків в Україні.

При цьому першочерговим підтвердженням має бути саме законність виїзду з України. Військово-облікові документи можуть запитувати додатково, якщо це неможливо підтвердити іншим способом. І все тому, що у законодавстві ЄС немає гендерного розподілу для військового обовʼязку.

Який документ підтверджує законний виїзд з України

Найпростіший варіант — штамп Державної прикордонної служби у закордонному паспорті, який підтверджує перетин українського кордону на виїзд.

У МЗС рекомендують українцям під час майбутніх перетинів кордону за потреби звертатися до прикордонників з проханням проставити такий штамп. При автоматизованому проходженні контролю відмітка в паспорті може бути відсутня.

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Якщо штампа немає, це не означає, що підтвердити виїзд неможливо. Людина або її законний представник може звернутися до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України та отримати довідку про перетин державного кордону.

Чому в українок почали запитувати «Резерв+»

З окремих країн ЄС почали надходити повідомлення про випадки, коли під час оформлення тимчасового захисту інформацію з «Резерв+» запитували не лише у чоловіків, а й у жінок.

Така практика поки має точковий характер і пов’язана з відсутністю єдиного підходу держав ЄС до застосування нових правил. Насамперед органи країни перебування повинні перевірити, чи законно людина залишила Україну. Якщо це можна підтвердити штампом або іншим офіційним документом, необхідності вимагати дані з «Резерв+» у жінок виникати не повинно.

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Українська сторона також наголошує, що додаткові вимоги щодо військово-облікових документів мають застосовуватися як виняток і за наявності відповідних підстав, а не автоматично до всіх заявників.

Що саме змінилося в правилах ЄС

Рада ЄС ухвалила рішення 2026/1912 про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. У документі зазначено, що для нових заявників держави ЄС можуть вимагати підтвердження виконання військових обов’язків в Україні, якщо це застосовно до конкретної людини.

Окремо в рішенні зауважують, що підтвердженням законності виїзду може бути, зокрема, факт законного перетину кордону або відповідний штамп у паспорті. Якщо це неможливо встановити, у людини можуть попросити офіційний паперовий чи електронний документ, який підтверджує звільнення від військового обов’язку або його виконання. Як один з можливих електронних документів у рішенні прямо згадується застосунок «Резерв+».

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Водночас ця вимога не поширюється на людей, які вже користувалися тимчасовим захистом у відповідній країні ЄС станом на 4 серпня 2026 року і безперервно зберігають цей статус. Після офіційного виправлення рішення норма щодо перевірки нових заявників застосовується з 5 серпня 2026 року.

Що варто мати із собою

Українцям, які зараз уперше оформлюють тимчасовий захист у ЄС або планують переїзд до іншої країни та нову реєстрацію, доцільно заздалегідь підготувати:

закордонний паспорт;

штамп ДПСУ про виїзд з України, якщо він є;

за відсутності штампа — довідку ДПСУ про перетин державного кордону;

документи про чинний або попередній статус тимчасового захисту, якщо такий був;

за потреби — інші документи, які можуть підтвердити обставини виїзду або статус заявника.