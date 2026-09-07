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Українці продовжують виїжджати за кордон, але меншими темпами

Особисті фінанси
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Триває адаптація українців за кордоном
Триває адаптація українців за кордоном
Виїзд українців за кордон триває, але меншими темпами, ніж торік.
Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.
За даними Державної прикордонної служби України, у січні-липні 2026 року з України виїхало на 223 тис. більше громадян України, ніж в’їхало. Це на 6,7% менше, ніж за відповідний період минулого року.
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Водночас важливо враховувати сезонність, зазначають у Нацбанку, значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки, причому пік виїздів припадає на червень, а повернень — на липень-серпень.
Значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки
Значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки, bank.gov.ua
Також зазначається, що триває адаптація українців за кордоном: майже половина опитаних ООН, або 47%, уже повністю або переважно забезпечила свої потреби.
Частка тих, хто планує повернутися в разі закінчення війни, становить майже половину — 49%. Це менше, ніж у 2024 році (61%) та 2022 році (83%).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що кількість українських біженців у світі (за винятком рф) станом на 30 квітня 2026 року становила 5,762 млн осіб, із яких 5,213 млн зафіксовано в Європі та 0,549 млн — за її межами. Серед регіонів України, найбільше населення виїхало з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області та Києва.
Найбільше українських біженців залишається в:
  • Німеччині (1,28 млн осіб);
  • Польщі (987 тис.);
  • Чехії (384,7 тис.);
  • Іспанії (263,8 тис.);
  • Великій Британії (263,8 тис.);
  • Румунії (208,3 тис.).
У рамках спецпроєкту «Фінансова опора», Finance.ua знайшов відповідь на запитання: «Які актуальні програми, можливості та обмеження існують станом на літо 2026 року для українців у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах ЄС?». Читайте та надавайте на ознайомлення родичам, друзям, знайомим.

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За матеріалами:
Finance.ua
Перетин кордону
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