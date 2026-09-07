Українці продовжують виїжджати за кордон, але меншими темпами

Водночас важливо враховувати сезонність, зазначають у Нацбанку, значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки, причому пік виїздів припадає на червень, а повернень — на липень-серпень.
Також зазначається, що триває адаптація українців за кордоном: майже половина опитаних ООН, або 47%, уже повністю або переважно забезпечила свої потреби.
Частка тих, хто планує повернутися в разі закінчення війни, становить майже половину — 49%. Це менше, ніж у 2024 році (61%) та 2022 році (83%).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що кількість українських біженців у світі (за винятком рф) станом на 30 квітня 2026 року становила 5,762 млн осіб, із яких 5,213 млн зафіксовано в Європі та 0,549 млн — за її межами. Серед регіонів України, найбільше населення виїхало з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області та Києва.
Найбільше українських біженців залишається в:
Німеччині (1,28 млн осіб);
Польщі (987 тис.);
Чехії (384,7 тис.);
Іспанії (263,8 тис.);
Великій Британії (263,8 тис.);
Румунії (208,3 тис.).
У рамках спецпроєкту «Фінансова опора», Finance.ua знайшов відповідь на запитання: «Які актуальні програми, можливості та обмеження існують станом на літо 2026 року для українців у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах ЄС?». Читайте та надавайте на ознайомлення родичам, друзям, знайомим.