Українці продовжують виїжджати за кордон, але меншими темпами Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

Триває адаптація українців за кордоном

Виїзд українців за кордон триває, але меншими темпами, ніж торік.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

За даними Державної прикордонної служби України, у січні-липні 2026 року з України виїхало на 223 тис. більше громадян України, ніж в’їхало. Це на 6,7% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Водночас важливо враховувати сезонність, зазначають у Нацбанку, значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки, причому пік виїздів припадає на червень, а повернень — на липень-серпень.

Значна частина українців виїжджає за кордон у літні відпустки, bank.gov.ua

Також зазначається, що триває адаптація українців за кордоном: майже половина опитаних ООН, або 47%, уже повністю або переважно забезпечила свої потреби.

Частка тих, хто планує повернутися в разі закінчення війни, становить майже половину — 49%. Це менше, ніж у 2024 році (61%) та 2022 році (83%).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що кількість українських біженців у світі (за винятком рф) станом на 30 квітня 2026 року становила 5,762 млн осіб, із яких 5,213 млн зафіксовано в Європі та 0,549 млн — за її межами. Серед регіонів України, найбільше населення виїхало з Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області та Києва.

Найбільше українських біженців залишається в:

Німеччині (1,28 млн осіб);

Польщі (987 тис.);

Чехії (384,7 тис.);

Іспанії (263,8 тис.);

Великій Британії (263,8 тис.);

Румунії (208,3 тис.).

У рамках спецпроєкту «Фінансова опора», Finance.ua знайшов відповідь на запитання: «Які актуальні програми, можливості та обмеження існують станом на літо 2026 року для українців у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії та інших країнах ЄС?». Читайте та надавайте на ознайомлення родичам, друзям, знайомим.

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