Українці все частіше виходять на пенсію після 65 років: кількість зросла у 20 разів Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

У 2022 році серед нових пенсіонерів лише 971 людина вийшла на пенсію у віці 65 років

В Україні зростає кількість людей, які виходять на пенсію лише після 65 років. За чотири роки число нових пенсіонерів такого віку збільшилося майже у 20 разів. Це відбувається на тлі поступового підвищення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років і скорочення середньої тривалості стажу українців.

Про це пише Oboz.ua.

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Як змінилася кількість «пізніх» пенсіонерів

У 2022 році серед нових пенсіонерів лише 971 людина вийшла на пенсію у віці 65 років. Загалом щороку пенсію призначають приблизно 430 тис. осіб. Тоді для виходу на пенсію у 60 років потрібно було мати 29 років страхового стажу.

У наступні роки кількість людей, які вперше отримали пенсію у 65 років або пізніше, суттєво зросла:

у 2023 році — трохи більше ніж 5 тис. осіб;

у 2024 році — 8,9 тис.;

у 2025 році — 18,6 тис.

Загалом, імовірно, вже цього року близько 5% усіх нових пенсіонерів будуть віком від 65 років.

Прогнози щодо виходу на пенсію не справдилися

У 2017 році в Мінсоцполітики прогнозували, що з 2028 року близько 5% українців виходитимуть на пенсію у 65 років, а ще 40% - у 63 роки.

Однак фактична динаміка виявилася гіршою за прогноз. Уже зараз видно, що значна частина українців за кілька років не зможе вчасно вийти на пенсію. Про це, зокрема, свідчать дані щодо середньої тривалості страхового стажу.

Середній страховий стаж скоротився на два роки

Так, якщо у 2022-му в середньому українці встигали заробити 35 років і 4 місяці стажу (цього достатньо, щоб виконати найжорсткішу норму), то зараз середній стаж знизився на 2 роки. Українець, який виходить на пенсію у 2026-му, в середньому має 33 роки і 4 місяці стажу.

І вже наступного року середнього стажу не вистачатиме для виходу на пенсію вчасно. З кожним роком середня тривалість стажу знижується. Це пов’язано зокрема із запровадженням з 2004 року електронного обліку стажу. Якщо, наприклад, у 90-х міг зараховуватися стаж за період, коли людина фактично не працювала, не отримувала зарплату, але була оформлена на підприємстві, то з 2004-го рахують тільки ті місяці, за які були сплачені внески із зарплати.

Крім того, в стаж перенесли/перестали враховувати, наприклад, період навчання у вишах чи закладах професійно-технічної освіти.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що наразі необхідний страховий (або, як його за звичкою називають, трудовий чи робочий) стаж для виходу на пенсію становить, залежно від віку потенційного пенсіонера, від 15 до 33 років. Починаючи від 2004 року страховий стаж обліковується за даними персоніфікованого обліку ПФУ на основі звітності від роботодавців та сплачених внесків, а до цього часу — за даними з трудових книжок. Отже, звідси й випливають найчастіші причини помилок у його обчисленні — або некоректні записи, або ж невірно здана звітність та несплачені внески до ПФУ.

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