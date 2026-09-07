У 2027 році запустять прямий швидкісний потяг Рим-Мюнхен

Європейські авіаперельоти дедалі частіше стикаються з проблемами через черги на контролі, нестачу персоналу та впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES). На цьому тлі європейські оператори протягом останніх років активно розвивають залізничне сполучення між великими містами.
Цього року European Sleeper відновив сполучення між Парижем і Берліном та готується запустити маршрут Брюссель — Мілан. Водночас чеський перевізник České dráhy запустив поїзд ComfortJet, який долає близько 530 миль і прямує з Праги до Копенгагена без пересадок.
Проте розвиток залізничного сполучення на цьому не зупиняється. Влітку 2027 року планують запустити новий прямий денний маршрут між Римом та Мюнхеном.
Таким чином, запуск перебуває на фінальному етапі, однак остаточна дата ще не визначена.
На відміну від нічних поїздів European Sleeper, італійський Frecciarossa курсуватиме вдень на високій швидкості. Очікується, що поїзд долатиме маршрут приблизно за 8 годин 30 хвилин в один бік без пересадок.
Водночас пряме залізничне сполучення між Римом і Мюнхеном уже існує: вночі між містами курсує ÖBB Nightjet. Новий маршрут стане першим прямим денним швидкісним сполученням між ними.
Наразі пасажирам, які подорожують між Римом і Мюнхеном удень, зазвичай потрібно щонайменше один раз пересідати. Найчастіше це відбувається в Больцано, Вероні, Болоньї або Інсбруку — залежно від маршруту.
Після запуску нового сполучення пасажири зможуть подорожувати між містами без пересадок через Альпи.