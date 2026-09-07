У 2027 році запустять прямий швидкісний потяг Рим-Мюнхен Сьогодні 17:23 — Особисті фінанси

Після запуску нового сполучення пасажири зможуть подорожувати між містами без пересадок через Альпи.

Між Римом та Мюнхеном запустять новий прямий денний рейс, який дозволить долати шлях між двома країнами без пересадок.

Про це повідомляє Travel Off Path.

Європейські авіаперельоти дедалі частіше стикаються з проблемами через черги на контролі, нестачу персоналу та впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES). На цьому тлі європейські оператори протягом останніх років активно розвивають залізничне сполучення між великими містами.

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Цього року European Sleeper відновив сполучення між Парижем і Берліном та готується запустити маршрут Брюссель — Мілан. Водночас чеський перевізник České dráhy запустив поїзд ComfortJet, який долає близько 530 миль і прямує з Праги до Копенгагена без пересадок.

Проте розвиток залізничного сполучення на цьому не зупиняється. Влітку 2027 року планують запустити новий прямий денний маршрут між Римом та Мюнхеном.

З Рима до Мюнхена за 8 годин 30 хвилин

Новий прямий швидкісний поїзд Frecciarossa 1000 має почати курсувати між столицею Італії та Мюнхеном, столицею німецької Баварії, влітку 2027 року.

Точна дата запуску залежатиме від завершення технічних погоджень.

Спочатку передбачалося, що поїзд почне курсувати зі зміною розкладу в грудні 2026 року. Однак у Німеччині та Австрії досі тривають випробування.

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Таким чином, запуск перебуває на фінальному етапі, однак остаточна дата ще не визначена.

На відміну від нічних поїздів European Sleeper, італійський Frecciarossa курсуватиме вдень на високій швидкості. Очікується, що поїзд долатиме маршрут приблизно за 8 годин 30 хвилин в один бік без пересадок.

Потяг Рим-Мюнхен матиме такі зупинки: Рим, Флоренція, Болонья, Верона, Роверето, Тренто, Больцано/Бозен, Інсбрук, Мюнхен.

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Водночас пряме залізничне сполучення між Римом і Мюнхеном уже існує: вночі між містами курсує ÖBB Nightjet. Новий маршрут стане першим прямим денним швидкісним сполученням між ними.

Наразі пасажирам, які подорожують між Римом і Мюнхеном удень, зазвичай потрібно щонайменше один раз пересідати. Найчастіше це відбувається в Больцано, Вероні, Болоньї або Інсбруку — залежно від маршруту.

Після запуску нового сполучення пасажири зможуть подорожувати між містами без пересадок через Альпи.

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