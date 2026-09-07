Зростання зарплат в Україні уповільнилося після різкого підвищення — НБУ Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

В Україні зберігається дефіцит працівників

У серпні дефіцит працівників дещо послабився, однак залишається найважливішою проблемою для українського бізнесу. Частка підприємств, які називали брак робочої сили серед основних проблем, знизилася до 66% у липні після 71% у червні.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Водночас до 44% зросла важливість проблеми небезпеки для працівників. Однак вона залишається менш значущою, ніж зростання вхідних цін, на яке вказали 57% респондентів.

Як і раніше, підприємствам складно знаходити працівників, особливо кваліфікованих фахівців.

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Підприємствам складно знаходити працівників, bank.gov.ua

Зростання зарплат сповільнилося

У липні зростання зарплат уповільнилося після різкого підвищення в червні.

За даними Держстату, у липні 2026 року середня зарплата становила 32,2 тис. грн. Її номінальне зростання становило 21,7% р/р, а реальне 13% р/р. У червні ці показники становили відповідно 25,4% та 17%.

Попри певне уповільнення, річні темпи зростання зарплат залишаються високими через дефіцит кадрів, який змушує роботодавців і надалі підвищувати оплату праці, а також через підвищення зарплат у видах економічної діяльності, які переважно фінансуються з бюджету.

Доходи населення в липні продовжували зростати високими темпами, проте дещо повільніше, ніж у червні., bank.gov.ua

Так, в освіті середні зарплати за січень-липень зросли на 32% р/р, тоді як у решті економіки на 23%.

Згідно з непрямими показниками, доходи населення в липні продовжували зростати високими темпами, проте дещо повільніше, ніж у червні.

Де бракує працівників найбільше

Усі галузі промисловості відчувають нестачу працівників. Основними причинами підприємства називають мобілізацію та міграцію.

У липні Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) провів спеціальне дослідження ситуації на ринку праці серед підприємств. За його результатами, в усіх галузях промисловості половина або більше опитаних підприємств повідомили про дефіцит працівників.

Найвищі показники зафіксовано в:

хімічній промисловості — 84%;

виробництві будматеріалів — 79%;

металургії та металообробці — 78%.

Усі галузі промисловості відчувають нестачу працівників, bank.gov.ua

Три основні чинники, що, на думку опитаних, найбільше впливають на забезпеченість підприємств працівниками: мобілізація працівників (96%), виїзд працівників за кордон (94%) та обмеження щодо бронювання працівників (88%).

Попит на працівників

Масовані атаки на інфраструктуру призвели до зниження попиту на робочу силу в серпні.

Кількість нових вакансій у серпні вперше з початку року була нижчою, ніж торік. За даними Work.ua, кількість резюме в серпні зросла на 24% р/р, тоді як кількість вакансій знизилася на 0,3% р/р. За останній тиждень серпня кількість нових вакансій була на 6% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.

Масовані атаки на інфраструктуру призвели до зниження попиту на робочу силу, bank.gov.ua

Причинами зниження попиту на працю стали масовані атаки на інфраструктуру в серпні та зростання невизначеності щодо економічної активності.

Від атак значно постраждали торговельні мережі, тому найбільше скоротилася кількість вакансій у роздрібній торгівлі на 17% р/р у серпні, та сфері обслуговування на 4%.

Водночас в інших затребуваних категоріях попит залишався високим. Кількість вакансій у логістиці та робітничих спеціальностях зросла відповідно на 3% та 5% р/р. Також продовжує швидко зростати кількість вакансій у ЗСУ — на 17% р/р.

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