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Виплати для переселенців продовжили ще на шість місяців

Особисті фінанси
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Допомогу продовжать ще на 6 місяців
Допомогу продовжать ще на 6 місяців
Кабінет Міністрів продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та уточнив окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Допомогу продовжать ще на 6 місяців

ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати виплати протягом ще одного шестимісячного періоду.
Максимальну кількість таких періодів збільшено з п’яти до шести.
Також врегульовано механізм продовження допомоги для дітей, які входять до складу сім’ї ВПО та мають право на її отримання. Виплату на наступний шестимісячний період продовжуватимуть автоматично.
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Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.
Також ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.
Повний список виплат і програм для ВПО на 2026 — у гайді від Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенціВиплати ВПО
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