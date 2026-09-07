Виплати для переселенців продовжили ще на шість місяців

Крім того, уточнено порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України відповідно до вимог законодавства.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.
Також ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.