У яких випадках допомогу на проживання ВПО можуть припинити: основні причини Сьогодні 10:18 — Особисті фінанси

Допомога на проживання ВПО: у яких випадках виплату можуть припинити

Внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ в Чернівецькій області.

У яких випадках виплату можуть припинити

Допомога на проживання ВПО не виплачується, якщо під час її отримання придбано автомобіль або інший транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років. Виняток становлять мопеди та причепи.

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Також виплати скасують, якщо людина здійснила покупку на суму понад 100 тис. грн (земельні ділянки, квартири, будинки, цінні папери тощо).

Підставою для припинення виплат може бути наявність на депозитному рахунку понад 100 тис. грн. Виняток становлять окремі одноразові державні виплати.

Серед причин, через які ВПО можуть втратити право на виплати, також:

купівля готівкової та/або безготівкової іноземної валюти чи банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн;

наявність у власності житла на територіях, які не включені до переліку територій із визначеною датою завершення бойових дій або тимчасової окупації;

перебування на повному державному утриманні у державних закладах, зокрема у місцях позбавлення волі;

перебування за кордоном понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 днів сукупно протягом періоду отримання допомоги.

Що робити, якщо виплати припинили

Якщо під час перевірки виявлять невідповідність встановленим критеріям, отримувачу повідомляють про причину відмови.

Якщо людина не погоджується з рішенням, вона може надати документи, які підтверджують її право на допомогу.

Звернутися можна до органу Пенсійного фонду або адміністратора ЦНАП за місцем проживання — особисто, поштою або в електронній формі.

Finance.ua вже писав , що ВПО можуть частково компенсувати витрати на оренду житла, скориставшись податковою знижкою. Для цього необхідно підтвердити понесені витрати документально та подати декларацію до Податкової.

Також ми зазначали , що з 1 серпня 2026 року в Україні оновилась програма житлових ваучерів для ВПО — частина переселенців втратили право на цю допомогу.

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