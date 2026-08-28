Де знайти віддалену роботу: 10 актуальних вакансій Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Віддалена робота

Вакансії з можливістю працювати з дому залишаються привабливим варіантом для тих, хто цінує гнучкість і хоче заощаджувати час на дорозі. Із посиланням на robota.ua ділимося актуальними пропозиціями для кандидатів, які шукають дистанційний або гібридний формат.

Юрисконсульт — «Метінвест»

📍 Гібридний або віддалений формат роботи

Міжнародна гірничо-металургійна група компаній шукає юрисконсульта в Управління вирішення спорів. Звертають увагу на кандидатів з повною вищою юридичною освітою, щонайменше 3 роками досвіду в галузі права, досвідом участі в судових процесах, свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю, знанням законодавства України та навичками прогнозування та виявлення юридичних ризиків, проєктної роботи.

Майбутнім працівникам пропонується, серед іншого, можливість бронювання та медичне страхування.

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Начальник відділу обліку та контролю операцій з готівкою — NovaPay

📍 Гібридний або віддалений формат роботи

фахівця, який відповідатиме за організацію обліку та контролю касових операцій, виявлення та аналіз розбіжностей, дотримання касової дисципліни і вдосконалення процесів. Міжнародний фінансовий сервіс у складі ГК NOVA запрошує на роботу фахівця, який відповідатиме за організацію обліку та контролю касових операцій, виявлення та аналіз розбіжностей, дотримання касової дисципліни і вдосконалення процесів.

Серед переваг — медичне страхування, психологічна підтримка, професійне навчання, англійська мова та програма наставництва.

Creative Director — Razom Group

📍 Гібридний або віддалений формат роботи

У команду AIcon шукають Creative Director . Фахівець відповідатиме за креативний продукт — від роботи з брифом і розробки ідеї до її презентації клієнту та фінальної реалізації.

Що пропонують: медичне страхування, корпоративний психолог, навчання та професійний розвиток, сучасна техніка та pet-friendly офіс, кімната для відпочинку з масажним кріслом, подарунки для дітей співробітників до свят.

Координатор CRM — Кит Group

📍 Віддалено

Фахівець відповідатиме за формування клієнтських сегментів та вибірок, координуватиме запуск і супровід CRM-кампаній, аналізуватиме результати та готуватиме звітність, а також знаходитиме можливості для оптимізації процесів.

Серед побажань до кандидатів: досвід у CRM, Sales Operations або аналітиці, впевнене володіння Excel, досвід роботи з CRM і клієнтськими даними.

Product Marketing Specialist — Evo

📍 Віддалено або офіс

Команда ProSale шукає фахівця, який працюватиме з внутрішньою рекламою Prom — допомагатиме робити рекламний продукт зрозумілим для продавців — від позиціювання та запуску нових можливостей до побудови комунікацій і залучення до використання рекламного кабінету.

Портрет ідеального кандидата: від 2 років досвіду у продуктовому маркетингу, e-commerce або маркетингу цифрових продуктів, розуміння роботи маркетплейсів, навички сегментації та аналізу даних, вміння формувати позиціювання, ціннісну пропозицію та ключові меседжі для продукту або його окремих можливостей.

Головний фахівець відділу моніторингу транзакцій — Universal Bank

📍 Гібридний формат або віддалено

Роботодавець — український банк, що працює на ринку близько 30 років. Один із ключових продуктів банку — monobank , яким користуються понад 10 млн клієнтів.

Спеціаліст аналізуватиме фінансові операції/діяльність клієнтів з метою виявлення підозрілих операцій, готуватиме висновки та інформацію для Держфінмоніторингу, а також прийматиме рішення щодо відмови в проведенні підозрілих операцій.

Важливими для роботодавця є: знання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, досвід аналізу діяльності клієнтів, виявлення підозрілих операцій клієнтів юридичних осіб та ФОП, досвід відмови в проведенні підозрілих операцій.

Дизайнер — «Інтер Медіа Груп»

📍 Віддалено (гнучкий графік)

Фахівець створюватиме графічні пекшоти , короткі графічні ролики та заставки, а також готуватиме матеріали для ефіру та займатиметься розробкою титрів, плашок, інших ефірних графічних елементів.

Серед побажань до кандидатів: досвід роботи дизайнером, графічним дизайнером або дизайнером оперативної графіки, впевнене володіння After Effects, Photoshop та Illustrator, знання основ композиції, кольору й типографіки. Досвід у телевізійній сфері та художня освіта будуть перевагою.

Редактор стрічки новин — Live media Hub

📍 Віддалено (позмінний графік)

Проєкт «Новини.LIVE» запрошує до команди редактора стрічки новин. Шанс потрапити до команди мають кандидати з щонайменше річним досвідом роботи редактором стрічки новин, які знають стандарти новинної журналістики, вміють працювати з першоджерелами та перевіряти інформацію, орієнтуються в інформаційній картині дня та аналізують події в Україні та світі.

TikTok Manager — Makeup

📍 Віддалено

До команди запрошують фахівця для розвитку TikTok Makeup Global. Зона відповідальності майбутнього працівника: ведення акаунта, формування контент-плану, пошук трендів і референсів, співпраця з блогерами та креаторами, а також аналіз результатів контенту.

На що звертає увагу роботодавець: досвід ведення TikTok-акаунтів, розуміння алгоритмів платформи, досвід або інтерес до роботи з блогерами. Потрібно також надати портфоліо.

PPC Specialist (Strong Junior) — Promodo

📍 Гібридний або віддалений формат роботи

Шанс потрапити до компанії мають фахівці з 6−12 місяцями досвіду на аналогічній посаді, які знають Google Ads, Merchant Center, GA4, GTM та Google Sheets/Excel і розуміють основні маркетингові й фінансові метрики.

Майбутній працівник може розраховувати на гнучкий графік, компенсацію медичного страхування для себе та близьких, матеріальну допомогу в разі надзвичайної ситуації, комфортний онбординг і можливості професійного та кар’єрного розвитку.

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