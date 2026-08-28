Виплати на дітей українців в Польщі: чи буде індексація Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Виплати на дітей українців в Польщі: чи буде індексація

Українцям в Польщі поки не світить збільшення суми соціальної допомоги на дітей за програмою «800 Плюс».

Уряд Польщі щонайменше до 2028 року не планує підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою «800 Плюс», яку отримують і біженці з України.

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Про це повідомив заступник міністра родини, праці та соціальної політики Себастьян Гаєвський, пише Wiadomosci

Хто нині отримує виплату

Програма «800 Плюс» передбачає щомісячну допомогу на кожну дитину в сім’ї, яка відповідає кільком критеріям: дитині менше 18 років, вона навчається в польській школі, легально перебуває в Польщі за статусом PESEL UKR, і хоча б один з батьків офіційно працевлаштований.

Станом на початок 2026 року допомогу отримували близько 268,5 тисячі українських дітей, хоча через нові правила перевірки зайнятості ця кількість динамічно змінюється.

Індексація

Зі слів Гаєвського, на відміну від пенсій, система дитячої допомоги в Польщі не має механізму автоматичного перерахунку.

«У законі про державну допомогу у вихованні дітей немає механізму індексації, подібного до того, що є в законі про пенсії», — каже він.

Поточна сума 800 злотих діє без змін із січня 2024 року. Посадовець визнав, що купівельна спроможність грошей падає, і рано чи пізно доведеться повернутися до питання підвищення виплати, але точно не цього чи наступного року.

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Поріг доходів

У Польщі активно обговорюють ідею обмежити виплати найзаможнішим родинам, однак у міністерстві проти цієї ідеї. За словами Гаєвського, держава з низькою народжуваністю має підтримувати батьківство незалежно від рівня доходу сім’ї.

Крім того, відсутність порогу доходів та додаткових перевірок робить адміністрування програми дуже дешевим — усю «800 Плюс» по країні обслуговують лише кілька десятків людей. Запровадження перевірок доходу чи умов проживання суттєво підвищило б витрати на адміністрування програми.

Раніше ми писали, що Польща запровадила інші види фінансової допомоги на дітей, зокрема, Добрий старт (300 злотих на шкільне приладдя) та «бабцьове» (babciowe).

Експерти пропонують, щоб замість щомісячних виплат держава гарантувала кожному новонародженому громадянину капітал у розмірі 200 000 злотих. Ця сума буде спрямована до Фонду майбутнього, де кошти будуть збиратися на індивідуальних рахунках та інвестуватися.

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Також раніше йшлося, що Польща обмежить медицину для українців. З 5 березня 2026 року в Польщі набули чинності нові правила надання медичних послуг громадянам України, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення рф.

Право на безкоштовні медичні послуги без додаткових умов матимуть такі категорії громадян України:

повнолітні громадяни України, які постраждали від катувань або зґвалтування;

діти та підлітки;

вагітні жінки;

жінки після пологів;

особи з довідкою про проживання в колективному закладі розміщення.

Які послуги скасовують

Частину безоплатних медичних послуг для українців буде скасовано. Зокрема, йдеться про:

лікування безпліддя;

операції з видалення катаракти.

Водночас Польща визнала колосальний внесок українців в економіку. Так, українці активно підсилюють економіку Польщі, забезпечуючи суттєву частку її зростання. Внесок українців у зростання польського валового внутрішнього продукту (ВВП) оцінюють у 2,7%.

За даними польського зовнішньополітичного відомства, у 2024 році рівень зайнятості серед українців у країні досяг 78%.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик сказав, що якщо всі українці в Польщі не вийдуть на роботу, економіка зупиниться. Якби всі українці об’єдналися та не пішли б на роботу, польська економіка зупинилася б за одну ніч, заявив він виданню «Gość Wydarzeń».

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