Одноразова допомога 200 тис. злотих замість 800 Плюс в Польщі — деталі

Вже понад 10 років у Польщі діє програма 500 Плюс. Але її пропонують скасувати та запровадити зовсім інший вид підтримки.

Польща запровадила інші види фінансової допомоги на дітей, зокрема, Добрий старт (300 злотих на шкільне приладдя) та «бабцьове» (babciowe), пише Іnpoland.net.pl

Думка експертів

Експерти Ягеллонського клубу представили свою пропозицію. Вони вважають, що всі пільги слід скасувати та замінити одноразовою стартовою виплатою.

Експерти пропонують, щоб замість щомісячних виплат держава гарантувала кожному новонародженому громадянину капітал у розмірі 200 000 злотих.

Ця сума буде спрямована до Фонду майбутнього, де кошти будуть збиратися на індивідуальних рахунках та інвестуватися.

Таким чином кошти будуть захищені від інфляції, щоб не знизити реальну вартість допомоги, як це було з 800 Плюс.

Куди використати

Батьки могли б використовувати ці гроші для конкретних цілей для дитини: освіта, охорона здоров’я або перший внесок за першу квартиру дитини.

За словами фахівців, програма 800 Плюс є величезним тягарем для держави, а її вплив на демографічні показники виявився незначним.

Для чого це

Запровадження 200 000 злотих на дитину стало б своєрідною «подушкою безпеки» та реальним стартовим капіталом, який, на відміну від нинішніх програм, фактично забезпечив би кращий старт у доросле життя.

Автори пропозиції стверджують, що зміни були б нейтральними для бюджету, оскільки передбачали б перерозподіл коштів, які вже витрачаються, хоча й неефективно.

5 березня 2026 року. Нагадаємо, 19 лютого президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Документ набирає чинності

За словами Навроцького, закон спрямований на впорядкування механізмів підтримки та захист державних фінансів.

Водночас дискусія щодо підвищення та зрівняння пенсійного віку в Польщі знову набирає обертів. Експерти наголошують, що пенсійний вік у Польщі потрібно підвищити до 67 років і зрівняти для чоловіків та жінок. Натомість ZUS заспокоює: поки рішення уряду немає.

Принагідно нагадаємо, що старіння населення Польщі стає одним із головних чинників, що обмежують розвиток польського ринку праці та формують довгострокову потребу країни в іноземній робочій силі, зокрема з України.

За даними Центрального статистичного управління Польщі, станом на кінець серпня 2025 року середній вік працюючого населення становив 43 роки (у 2024 році — 42,8 року). У зв’язку з цим скорочуються і пропозиції робочої сили у Польщі. Якщо у серпні 2022 року в економіці країни працювало 15,21 млн осіб, то у той же час у 2025 році — вже 15,04 млн.

