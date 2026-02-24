Як у Польщі хочуть підняти пенсійний вік для чоловіків та жінок Сьогодні 17:33

Як у Польщі хочуть підняти пенсійний вік для чоловіків та жінок

Дискусія щодо підвищення та зрівняння пенсійного віку в Польщі знову набирає обертів.

В останньому звіті Форуму громадянського розвитку та Варшавського інституту підприємництва зазначено, що пенсійна реформа має стати одним із основних принципів плану фінансового відновлення держави, пише inpoland.net.pl

Думка експертів

Експерти наголошують, що пенсійний вік у Польщі потрібно підвищити до 67 років і зрівняти для чоловіків та жінок. Натомість ZUS заспокоює: поки рішення уряду немає.

Як нині

Наразі в Польщі жінки можуть вийти на пенсію у віці 60 років, а чоловіки — у 65 років.

Причини

Автори звіту наголошують, що ця модель не лише є дорогою для бюджету, але й призводить до зниження пенсійних виплат для жінок.

Згідно з розрахунками, стандартизація пенсійного віку може заощадити приблизно 50 мільярдів злотих і стати ключовим елементом стабілізації державних фінансів.

Представлено два варіанти реформи — м’який та жорсткий. Перший забезпечить економію у розмірі 241,7 мільярда злотих, а другий — понад 345 мільярдів злотих. Зміна пенсійного віку є одним із найважливіших елементів запропонованого пакету. План також включає інші заходи, зокрема призначення 800 Плюс за критерієм доходу, скасування 13-ї та 14-ї пенсій та широку приватизацію державних компаній.

Експерти пропонують впроваджувати зміни поступово.

У ZUS наголосили, що наразі немає урядового рішення щодо зміни пенсійного віку. Очільник ZUS Збігнєв Дердзюк наголосив, що будь-які потенційні реформи вимагають політичних рішень та законодавчих змін. Наразі пенсійний вік залишається незмінним — 60 років для жінок та 65 років для чоловіків.

Раніше писали , скільки грошей потрібно українцям для в’їзду до Польщі. Для громадян України мінімальна сума при в’їзді становить 200 злотих. Остаточне рішення про пропуск ухвалює прикордонна служба.

Нагадаємо, 19 лютого, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який змінює умови підтримки біженців з України. Тепер замість окремого спеціального режиму допомоги всі інструменти інтегрують до загального Закону про надання захисту іноземцям. Документ набирає чинності 5 березня 2026 року.

Президент також наголосив, що Польща продовжує підтримувати Україну у війні проти росії. Водночас він заявив про завершення етапу «безумовних привілеїв» і перехід до системних рішень.

