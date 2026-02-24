День фінансів: ціна відбудови України, компенсація автоцивілки ветеранам, огляд розстрочок Сьогодні 17:45

24 лютого — дата, яка назавжди змінила історію України. Сьогодні виповнюється чотири роки, як російська федерація розв’язала повномасштабну війну проти України. Попри всі спроби ворога знищити нас, українці щодня адаптовуються до страшної реальності та приймають нові виклики, а економіка України не зупиняється.

Ціна відбудови України

В оновленому звіті Світового банку сказано , що Україні необхідно 587,7 млрд доларів США для відновлення після чотирьох років повномасштабної війни. Це майже утричі перевищує прогнозований ВВП країни у 2025 році.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору на наступні десять років становить $90,6 млрд.

Кредит на 90 мільярдів євро

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підписала європейський кредит для України на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки. Фінансування планують використати для забезпечення безперервного надання основних державних послуг, підтримки оборонного сектору України, посилення спільної безпеки та свободи, досягнення тривалого миру та закріплення майбутнього України в Європі.

Крім того, Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 лютого 2027-го, дію санкцій, запроваджених проти росії.

Підтримка Британії

Велика Британія оголосила про один із найбільших санкційних пакетів проти росії від початку повномасштабного вторгнення. Під обмеження потрапили майже 300 нових фізичних та юридичних осіб, компаній і суден. Санкції спрямовані на скорочення доходів рф від експорту енергоносіїв, зокрема нафти.

Також уряд Великої Британії оголосив про новий пакет підтримки України, який передбачає фінансування енергетичного сектору, гуманітарну допомогу, медичне наставництво та підготовку українських військових.

Втрати бізнесу

Результати опитування ЄБА свідчать , що 47% компаній не очікують завершення війни у 2026 році. Водночас 24% вважають, що бойові дії можуть завершитись цього року. На початок 2026 року 19% компаній повідомляють про втрати до $1 млн, 25% - $1−10 млн, а 20% - понад $10 млн, що більше, ніж торік (16%). Водночас 11% компаній не зазнали втрат, тоді як чверть респондентів поки не можуть їх точно оцінити.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу. Згідно із законопроєктом, підтвердженням наданої послуги буде рахунок-фактура (інвойс), підписаний виконавцем, та її оплата.

Як українці обирають банки

Під час конференції FinYear директор із розвитку бізнесу дослідницької компанії Kantar Ukraine Кирило Єжов розповів, що поведінка споживачів у банківській сфері змінюється на очах. В умовах постійної невизначеності клієнти прагнуть контролю над фінансами, відчуття безпеки та чіткого, передбачуваного результату кожної банківської операції.

«Зараз фінансові послуги — це інструмент керування нестабільністю, навантаженням і тривогою. Це не про оптимальне рішення заробітку чи збереження коштів, а про відсутність катастрофи», — , — зазначив експерт.

Зі свого боку Національний банк опублікував звіт про роботу зі зверненнями громадян у 2025 році. Найчастіше громадяни звертаються щодо врегулювання простроченої заборгованості та блокування рахунків.

Огляд розстрочок у 2026

Розстрочка — це спосіб оплати, за якого загальна вартість товару розподіляється на кілька рівних або визначених частин. Покупець сплачує їх поступово, у встановлені строки, зазвичай щомісяця протягом певного періоду. Деякі банки взагалі пропонують своїм клієнтам безкоштовні розстрочки (за які нічого або майже нічого не потрібно переплачувати).

Finance.ua вивчив пропозиції різних банків і підібрав декілька безкоштовних (або майже безкоштовних) розстрочок:

Компенсація автоцивілки ветеранам

Ветерани та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву на компенсацію поліса ОСЦПВ, навіть якщо договір уже неактивний. Йдеться про поліси, укладені з 1 січня 2025 року. Компенсація діятиме протягом трьох місяців для пільгових договорів, строк дії яких уже завершився.

Мита на імпорт у США

Президент США Дональд Трамп ввів у дію нові глобальні мита на імпорт розміром 10% замість анонсованих у вихідні 15%. Служба митного та прикордонного контролю США поінформувала імпортерів, що ставка мит на першому етапі становитиме 10% і застосовуватиметься до всіх країн протягом 150 днів, якщо не передбачено винятків.

