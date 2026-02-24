0 800 307 555
Спрощення для бізнесу: акти наданих послуг стали необов’язковими

65
Підприємець підписує документи
24 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14023, який вносить зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ робить підписання актів наданих послуг добровільним та спрощує документообіг для бізнесу.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«За» прийняття документу в цілому проголосували 230 народних депутатів.
Автором документу є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він прокоментував ухвалення законопроєкту, назвавши його «значним кроком у дерегуляції бізнесу».

Що зміниться для бізнесу

Підприємці зобов’язані підписувати двосторонні акти наданих послуг, які податкова служба вимагає під час перевірок. Їхня відсутність може стати підставою для санкцій, навіть якщо факт надання послуги підтверджувався оплатою.
Згідно із законопроєктом, підтвердженням наданої послуги буде рахунок-фактура (інвойс), підписаний виконавцем, та її оплата. Така практика вже діє в європейських країнах, де інвойси є основним фінансовим документом. Такий підхід уже частково реалізований у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Під час оформлення акту наданих послуг реквізити, такі як посада, прізвище та підпис зі сторони замовника, не будуть обов’язковими, якщо порядок оформлення передбачено договором і вартість послуг сплачена повністю у безготівковій формі.
При цьому нові правила не поширюються на послуги, оплачені за рахунок бюджетних коштів — для них зберігаються чинні вимоги до первинних документів.

Що це дасть

Як зазначається, скасування обов’язкових актів зменшить бюрократичне навантаження на бізнес, усуне підстави для податкових спорів і наблизить систему бухгалтерського обліку України до стандартів ЄС.
Раніше ми повідомляли, що через війну кожна п’ята компанія втратила понад $10 млн.
Світлана Вишковська
Редактор
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
