Скільки грошей потрібно українцям для в’їзду до Польщі

Для громадян України мінімальна сума при в’їзді становить 200 злотих. Остаточне рішення про пропуск ухвалює прикордонна служба.

Інші іноземці під до Польщі повинні підтвердити наявність достатніх коштів на період перебування. Вимоги оприлюднені на урядовому порталі країни та застосовуються під час прикордонного контролю, пише inpoland.net

Мінімальна сума

Мінімальна сума становить 300 злотих — для поїздки до 4 днів. Якщо перебування триває понад 4 доби, потрібно мати щонайменше 75 злотих на кожен день.

Наприклад, для перебування 30 днів необхідно підтвердити наявність 2 250 злотих. Також потрібно мати зворотний квиток або кошти на повернення.

Раніше ми писали, як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон . Для митниці ключовими є вага та склад дорогоцінного металу, а не його форма. Тобто, не має значення, каблучка це, кулон, злиток або лом. Питання їхнього переміщення через кордон регулюються Митним кодексом України.

Адвокатка Ганна Гніздовська розповіла про норми перевезення ювелірних виробів. Так, за її словами «Митний кодекс України» не містить фіксованої цифри «500 г», але саме така межа є усталеним для митниці підходом, сформованим на практиці застосування ст. 374 МКУ та листів ДМСУ щодо «розумної кількості» побутових ювелірних виробів.

До 500 г ювелірних виробів (каблучки, сережки, ланцюжки) вважаються особистими речами та не потребують оформлення як товару. До того ж митниця оцінює не кількість виробів, а фактичну вагу дорогоцінного металу. А ось інвестиційні монети та злитки декларуються завжди.

У Польщі критерії середнього класу теж базуються на медіанному доході. На 2025 рік медіанна зарплата в країні становить близько 7 000 злотих на місяць до оподаткування (приблизно 84 800 грн).

Нижня межа доходів середнього класу — близько 4 700−5 250 злотих на місяць (56−63 тис. грн), верхня — близько 12 000 злотих (понад 145 тис. грн).

