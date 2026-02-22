Як створити резюме, яке зацікавить роботодавця Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

Що роботодавці хочуть бачити в резюме у 2026 році, Фото: freepik

У резюме кандидатів більшість роботодавців звертає увагу на конкретні досягнення, навички та вимірювані результати, тоді як супровідний лист чи освіта, відіграють другорядну роль.

Про це свідчить опитування Work.ua, в якому взяли участь 750 роботодавців.

Відповіді розташовані за частотою — від найочікуванішого до менш критичного — і містять пояснення, що за цим стоїть.

Конкретні досягнення та результати роботи

Процес чи перелік функцій не цікавлять роботодавців. Майже половина опитаних (45%) заявила, що важливішими є реальні результати кандидата на попередніх місцях роботи. Це дозволяє швидко оцінити рівень компетенції без додаткових пояснень.

Замість формулювання «працював з клієнтами» або «вів проєкт» краще вказати «повернув 18% клієнтів, які припинили співпрацю» або «запустив 3 проєкти з нуля та довів до прибутковості за 6 місяців».

Цифри, дії, вимірюваний ефект — це маркери професійності.

Фото, місце проживання та вік

28% роботодавців звертають увагу на повноту профілю. Фото допомагає сприймати резюме як документ конкретної людини, а інформація про місто чи район проживання — відсіяти кандидатів, яким не підійде локація компанії.

Вік часто використовується як орієнтир для оцінки досвіду та кар’єрного етапу.

«Це не означає, що без фото чи з „не тим“ віком ваше резюме не розглянуть, але їх наявність може впливати на перше враження. Тому варто свідомо вирішувати, що ви вказуєте і як подаєте себе», — зазначають експерти.

Hard skills

16% опитаних рекрутерів цінують Hard skills, які можна перевірити: інструменти, програми, технології, методики, з якими працює кандидат.

Що точніше ви описуєте інструментарій, то менше запитань виникає на старті.

«Впевнений користувач ПК» мало що говорить роботодавцю про ваші тверді навички. Набагато корисніше вказувати конкретику: Excel (зведені таблиці), SQL (базові запити), Figma (UI-макети).

Супровідний лист

Лише 5% респондентів вважають супровідний лист важливим. Проте експерти наголошують: для певних компаній він слугує перевіркою уважності. Якщо в описі вакансії вказано надати лист, а кандидат цього не робить, ймовірність негативного рішення щодо нього зростає.

Супровідний лист показує мотивацію: чому кандидат обрав саме цю позицію та компанію. Це допомагає виділитися серед десятків подібних резюме.

Soft skills

М’які навички, на які орієнтуються 3% роботодавців, впливають на щоденну роботу та комунікацію в команді.

Освіта, курси підвищення кваліфікації

Також 3% рекрутерів вказали, що звертають увагу на освіту кандидата. Однак курси й навчання показують, що кандидат розвивається і стежить за змінами у професії. Особливо це важливо для сфер, де знання швидко застарівають.

«Тому варто вказувати освіту й курси, якщо вони мають прямий зв’язок із вакансією, підсилюють вашу експертизу. Коротко, без зайвих подробиць і переліку всього, що колись проходили», — підсумовують фахівці.

