Як правильно переписати резюме після зміни професії

Сьогодні все більше людей відходять від моделі «одна освіта — одна професія на все життя». Проте після перекваліфікації необхідно правильно адаптувати резюме.
Як правильно презентувати свою нову професію, розповідають фахівці Державної служби зайнятості.

Попередній досвід

Експерти радять уникати детального опису про досвід роботи у сферах, які не стосується нової посади.
Достатньо вказати роки зайнятості та загальну сферу діяльності без переліку обов’язків.

Мета зміни карʼєри

Окремо варто зазначити, чому ви вирішили працювати у іншому напрямку.
Цей пункт резюме повинен бути переконливий, адже саме він демонструє мотивацію, відкритість до нового та бажання самовдосконалюватися.

Ключові слова

Кожна професія вимагає певний набір навичок та вмінь, на які звертають увагу рекрутери при перегляді резюме.
«Якщо лікар — це про високий інтелект, терпіння та вміння співпереживати, то повар — це креативність, чистоплотність та самоорганізація. Бухгалтер — точність, відповідальність та стресостійкість», — зазначають експерти.
Також при зміні напрямку роботи варто використовувати термінологію нової професії. Наприклад, у дизайнера з’являться слова айдентика, UX/UI, естатика, юзабіліті, а у скульптора — барельєф, композиція, фактура.

Демонструйте вміння

Обовʼязково додайте інформацію про навчання за новою професією, впишіть всі курси, відповідні сертифікати та інші докази перекваліфікації.
За можливості радять додавати портфоліо, яке підтверджує практичні навички.

Сильні сторони

Якщо ви настільки радикально змінюєте своє життя, то ви сто відсотків сміливі. Те, як ви дійшли до нового кар’єрного шляху, — це скоріше за все відповідальність та креативність. Подивіться на свої сильні сторони в попередній професії та вбудуйте їх у нову.
