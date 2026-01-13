Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць через аутсорсинг (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси

Які країни ЄС зазнають найбільших втрат робочих місць через аутсорсинг (інфографіка)

Перенесення робочих місць за кордон зменшує витрати для компаній, але призводить до значної чистої втрати робочих місць у ЄС. Нижче — країни, де аутсорсинг знищує найбільше робочих місць.

Переважна більшість компаній, що базуються в Європейському Союзі, перенесли роботу за кордон, причому Індія є кращим напрямком за межами блоку, пише Еuronews

Для десятків тисяч власників бізнесу аутсорсинг — це спосіб заощадити гроші і, можливо, вижити. Однак це також означає скорочення робочих місць у країні.

Згідно з нещодавнім звітом Євростату, через аутсорсинг країни ЄС втратили близько 150 тис. робочих місць, що приблизно втричі більше, ніж було створено в результаті аналогічного процесу між 2021 і 2023 роками.

Які країни зазнають найбільших втрат робочих місць через аутсорсинг

Найбільший дефіцит було зафіксовано в Центральній Європі.

Згідно з аналізом даних Євростату, проведеним командою Europe in Motion, у Польщі та Угорщині аутсорсинг скоротив приблизно в десять разів більше робочих місць, ніж створив.

За винятком Мальти, лише Фінляндія зафіксувала гірший дисбаланс, де було втрачено в 15 разів більше робочих місць, ніж створено.

Німеччина виділяється найбільшою чистою втратою робочих місць (50 000), що значно перевищує аналогічні за розміром економіки, такі як Франція (близько 5 000) та Італія (трохи більше 1 000).

Де робочі місця зростають

У ЄС є лише три винятки, де кількість робочих місць, створених внаслідок виведення за кордон, перевищує кількість втрачених.

Ірландія очолює список із чистим приростом майже 5000 робочих місць. За нею йдуть Чехія (більше 800) та Іспанія (майже 300).

Ірландія також має одну з найвищих часток компаній, які закуповують продукцію з-за кордону. Словаччина очолює список з 11%, далі йдуть Ірландія з 10% та Данія з 9%.

Які сектори найбільше постраждали

Найбільше постраждав сектор — це обробна промисловість (виробництво товарів і матеріалів), де лише за ці два роки було скорочено понад 53 000 робочих місць.

Потім адміністративна та управлінська робота, де було скорочено майже 34 000 робочих місць.

Інформаційні технології (ІТ) страждають найбільше: вони втрачають понад 15 000 робочих місць, або близько 0,5% від загальної зайнятості, далі йдуть робочі місця в галузі досліджень та розробок з 0,4%.

Основні причини:

економія на витратах на оплату праці (34%),

скорочення інших витрат (28%).

зосередження на основній діяльності (20%).

Що стосується місця призначення цих робочих місць, то першим місцем призначення за межами ЄС є Індія, за нею йдуть Велика Британія, Канада та США разом узяті, а також Китай, згідно з даними Євростату.

Незодавно ми писали, що український фриланс у 2025 році опинився в парадоксальній ситуації. Кількість опублікованих проєктів скоротилася на 10,4%, водночас сумарний бюджет зріс на 16,7% і досяг 616 млн грн проти 528 млн грн роком раніше. Ринок при цьому не скорочується за кількістю учасників. Число замовників зросло на 10,5%, а кількість фрилансерів збільшилася на 22,1%.

Водночас ключова зміна 2025 року полягає не у спадаючому попиті, а в його переформатуванні. Бізнес рідше публікує дрібні доручення, натомість частіше передає на аутсорсинг завдання, де важливі експертиза, швидкість і вимірюваний результат. Саме ці проєкти формують зростання бюджету.

