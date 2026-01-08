Понад 60% фрилансерів заробляють більше завдяки ШІ — дослідження Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

63% AI-користувачів зазначають, що завдяки AI їхній дохід зростає. Це важливий сигнал для бізнесу: AI перестав бути експериментом і став фактором, який змінює структуру витрат та конкуренції.

Про це свідчать дані дослідження Freelancehunt

Коли рутинні операції автоматизуються або прискорюються, фрилансер може зробити більше за той самий час або виконати завдання на вищому рівні якості. Це означає перехід від дрібних доручень до комплексних пакетів: замість «банер/текст/правка» — «серія креативів, адаптації, сценарії, відеоверсії», замість «одна сторінка сайту» — «MVP, інтеграції, автоматизації».

Саме тому ринок витримує сценарій, коли кількість проєктів падає, а сумарний бюджет зростає. AI множить продуктивність у верхньому сегменті, де ціна визначається складністю та цінністю результату.

Частина робіт, які раніше були окремими проєктами, стає дешевшою або виконується всередині компанії. Це найпомітніше у завданнях, що легко стандартизуються: прості тексти, базові візуальні варіації, типові операції з контентом.

Річні дані показують структурний зсув попиту: частка текстових замовлень скорочується, а сегменти, де AI підсилює спеціаліста, зростають. Це AI/ML, VR/AR, складний продакшн контенту, AI-консалтинг.

У такій логіці AI не є ворогом фрилансерів. Рутинні роботи опускаються вниз, а завдання з високою доданою вартістю стають дорожчими.

Якщо AI скорочує час на рутину, платити за години дедалі менш ефективно. Компанії починають купувати не процес, а результат: прототип, реліз, конверсію, контент-пакет, швидкість виробництва.

У 2025 році гроші концентрувалися в категоріях із чіткою бізнес-цінністю та складністю виконання. AI робить їх швидшими, але не простішими — навпаки, підвищує планку очікувань.

Що це означає для бізнесу та фрилансерів у 2026

Закупівлі за результатом, а не за завданнями. Якщо проєктів менше, а бюджети більші, ефективніше купувати комплекс: продуктову розробку, контент-лінійки, продакшн-процеси, а не дрібні тікети. Це знижує транзакційні витрати і підвищує прогнозованість. Виграє спеціалізація. З ростом фрилансерів на +22,1% конкуренція у нижньому сегменті зростає. Фрилансерам у 2026 потрібно чітко позиціонувати себе через нішу, кейси та вимірюваний результат, інакше ціна залучення клієнта зростатиме. AI — обов’язковий стандарт продуктивності, але не замінник експертизи. Факт, що 63% AI-користувачів бачать зростання доходу, означає: AI стає «гігієнічною нормою» для ефективності. Але монетизується він там, де є складні завдання, відповідальність і бізнес-ефект. Інакше AI лише підвищує конкуренцію та знижує чек у простих роботах. Текстові завдання не зникають — змінюється структура попиту. Падіння частки замовлень у текстах — це не кінець контенту, а зміна формату: менше простих текстів, більше сценаріїв, редактури, технічної документації, комплексних матеріалів та інтеграції з мультимедіа. Мультимедіа стає регулярною статтею витрат бізнесу, а не разовою кампанією. Зростання частки фрилансерів у фото/аудіо/відео та частки проєктів означає, що бізнесу потрібні конвеєри контенту. У 2026 це буде не про одиничні ролики, а про системне виробництво під канали й перформанс. Фриланс дедалі більше впливає на ринок праці як друга зайнятість та канал адаптації. Зростання і замовників, і фрилансерів за умови зниження кількості проєктів — типова ознака того, що фриланс використовується ширше: як додатковий дохід, тест нової професії, тимчасовий формат у нестабільній економіці. Для держави й бізнесу це означає, що гнучка зайнятість стає важливою частиною економічної витривалості.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Freelancehunt писав , що український фриланс у 2025 році опинився в парадоксальній ситуації. Кількість опублікованих проєктів скоротилася на 10,4%, водночас сумарний бюджет зріс на 16,7% і досяг 616 млн грн проти 528 млн грн роком раніше. Ринок при цьому не скорочується за кількістю учасників. Число замовників зросло на 10,5%, а кількість фрилансерів збільшилася на 22,1%.

