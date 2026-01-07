Український фриланс змінює модель: менше замовлень, вищий середній чек Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Український фриланс змінює модель: менше замовлень, вищий середній чек

Український фриланс у 2025 році опинився в парадоксальній ситуації. Кількість опублікованих проєктів скоротилася на 10,4%, водночас сумарний бюджет зріс на 16,7% і досяг 616 млн грн проти 528 млн грн роком раніше. Ринок при цьому не скорочується за кількістю учасників. Число замовників зросло на 10,5%, а кількість фрилансерів збільшилася на 22,1%.

Обсяг падає, середній чек зростає

Ключова зміна 2025 року полягає не у спадаючому попиті, а в його переформатуванні. Бізнес рідше публікує дрібні доручення, натомість частіше передає на аутсорсинг завдання, де важливі експертиза, швидкість і вимірюваний результат. Саме ці проєкти формують зростання бюджету.

Це видно у структурі витрат. Частка програмування в загальному бюджеті зросла до 40,2% проти 39,1% у 2024 році. Найбільші бюджети концентруються в технічних завданнях з довшим циклом робіт і вищою ціною помилки.

Паралельно змінюється структура замовлень. Категорії дизайну та мультимедіа нарощують частку, тоді як сегмент роботи з текстами втрачає позиції.

Як змінюється структура фрилансерів

Ядро ринку залишається стабільним, однак у 2025 році відбувся помітний перерозподіл виконавців між категоріями. Частка традиційно великих сегментів дещо зменшилася, натомість мультимедіа продемонструвала суттєве зростання.

Частка фрилансерів у категоріях у 2025 році порівняно з 2024 роком змінилася так:

дизайн та арт: 26,7% проти 29,1%, зниження на 2,4 в. п.;

програмування: 16,7% проти 17,7%, зниження на 1,0 в. п.;

просування: 5,3% проти 5,6%, зниження на 0,3 в. п.;

фото, аудіо та відео: 10,7% проти 7,8%, зростання на 2,9 в. п.;

робота з текстами: 20,8% проти 20,4%, зростання на 0,4 в. п.

Ці зміни свідчать про зміщення робочої сили у бік сегментів, де результат можна масштабувати і де бізнесу потрібна швидкість виробництва контенту та гнучкість процесів.

AI та технологічні ніші

Найдинамічніше у 2025 році зростають AI-напрямки та технологічні спеціалізації. Саме вони формують нову пропозицію на ринку.

У сегменті фото, аудіо та відео кількість фрилансерів у напрямку AI-створення відео зросла на 951,2%, у сфері AI-синтезу голосу на 904,0%. У дизайні AI-напрямки додали 835,1%, VR та AR дизайн зріс на 669,7%. У програмуванні AR та VR розробка зросла на 889,1%, AI та машинне навчання на 207,5%. У консалтингу консультування з AI збільшилося на 862,2%, у просуванні PR і ASO показали зростання понад 560%.

Це свідчить про те, що ринок дорожчає на вході, а нові ніші формуються навколо складніших компетенцій, які важко швидко відтворити.

Попит і гроші

У 2025 році український фриланс-ринок демонструє не просідання, а зміну логіки попиту.

Загальна кількість опублікованих проєктів зменшилася на 10,4%, але бюджет усіх опублікованих проєктів зріс на 16,7% — з 528 млн грн до 616 млн грн. На макрорівні це означає, що бізнес рідше виносить на ринок дрібні завдання, але частіше публікує дорожчі, складніші або довші за тривалістю проєкти, і саме вони «підтягують» суму.

За часткою опублікованих проєктів у 2025 році підростають категорії, які напряму працюють на продукт, комунікацію та конверсію в цифрових каналах:

«Дизайн та арт» збільшив частку замовлень до 25,5% (+1,0 в. п. до 2024);

«Фото, аудіо та відео» — до 11,3% (+1,0 в. п.);

«Програмування» також додало — 30,7% (+0,5 в. п.);

«Архітектура та інжиніринг» — 2,1% (+0,5 в. п.);

«Робота з текстами» просіла до 9% (було 11,4%, тобто -2,4 в. п.).

Для бізнес-логіки це дуже показово: простий текстовий обсяг частіше закривається швидше (зокрема, інструментами AI), а бюджет та увага перетікають у формати, де важливі продакшн, візуальна подача, інтеграція в продукт і вимірюваний результат.

Гроші концентруються у складних сегментах

Якщо замовлення показують, де є попит, то бюджет показує, де є готовність платити.

У 2025 році «Програмування» зібрало 40,2% бюджету (було 39,1%, тобто +1,1 в. п.), і це головний маркер року: гроші ще сильніше концентруються там, де висока складність, ризик та цінність результату.

Паралельно «Просування» знизило частку бюджету до 14,1% (було 15,6%, -1,5 в. п.). Це не про те, що стало менше маркетингу, а радше про переформатування. Частина активностей стає інхаус-функцією або переходить в інші бюджети (продакшн контенту, креатив, аналітика), а частина — у нішеві й дорожчі формати, де ефект вимірюється складніше, але чіткіше прив’язаний до KPI.

У категоріях, які нарощують вплив на поведінку аудиторії, бюджет тримається або зростає: «Фото, аудіо та відео» — 6,7% (+0,2 в. п.), «Архітектура та інжиніринг» — 2,6% (+0,4 в. п.).

