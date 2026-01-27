0 800 307 555
Супровід особи з інвалідністю: які умови при виїзді за кордон

Українці можуть виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків
Українці можуть виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків
Українці можуть виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків, у яких офіційно встановлену інвалідність першої чи другої групи.
Про це на порталі «Юристи.UA» розказав юрист Владислав Дерій.
Але для того, аби не оформлювати жодних додаткових документів, такий громадянин повинен дотриматися однієї ключової умови.

Приклад

До юристів звернувся громадянин, який планує допомогти виїхати за кордон батьку, який має безстрокову другу групу інвалідності і офіційно виключений з військового обліку.
У батька при цьому є ще один син, але він давно проживає в іншій країні. Чоловік поцікавився, чи може він супроводжувати батька за кордон — і які при цьому йому документи від територіального центру комплектування потрібно мати при собі.
«За таких обставин існує беззаперечне право на перетин кордону разом з батьком», — підкреслив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Умова

«Такий громадянин обов’язково повинен мати зареєстроване місце проживання разом з батьком», — підкреслив Дерій.
У іншому випадку потрібно оформлювати Акт встановлення здійснення догляду за батьком.
«Жодних документів від ТЦК брати не потрібно», — запевнив юрист.
Раніше писали, що українці навіть за наявності відстрочки від мобілізації можуть бути «у розшуку» через нібито неявку до ТЦ, хоча фактично жодної повістки людина могла і не отримати. Щоб зняти розшук, є кілька варіантів.
Нагадаємо, Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
Наразі Резерв+ уже надсилає push-сповіщення про низку подій, пов’язаних із військовим обліком:
  • подання та зняття з розшуку;
  • порушення правил військового обліку та штрафи;
  • оновлення Резерв ID;
  • оновлення та отримання даних;
  • отримання відстрочки чи бронювання;
  • ⁠⁠отримання електронного направлення на ВЛК.
Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
Резерв+ВідстрочкаВійськовий облік
