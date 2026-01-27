Супровід особи з інвалідністю: які умови при виїзді за кордон Сьогодні 19:23 — Особисті фінанси

Українці можуть виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків

Українці можуть виїхати за кордон, супроводжуючи одного із батьків, у яких офіційно встановлену інвалідність першої чи другої групи.

Про це на порталі «Юристи.UA» розказав юрист Владислав Дерій.

Але для того, аби не оформлювати жодних додаткових документів, такий громадянин повинен дотриматися однієї ключової умови.

Приклад

До юристів звернувся громадянин, який планує допомогти виїхати за кордон батьку, який має безстрокову другу групу інвалідності і офіційно виключений з військового обліку.

У батька при цьому є ще один син, але він давно проживає в іншій країні. Чоловік поцікавився, чи може він супроводжувати батька за кордон — і які при цьому йому документи від територіального центру комплектування потрібно мати при собі.

«За таких обставин існує беззаперечне право на перетин кордону разом з батьком», — підкреслив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Умова

«Такий громадянин обов’язково повинен мати зареєстроване місце проживання разом з батьком», — підкреслив Дерій.

У іншому випадку потрібно оформлювати Акт встановлення здійснення догляду за батьком.

«Жодних документів від ТЦК брати не потрібно», — запевнив юрист.

