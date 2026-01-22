0 800 307 555
укр
В Резерв+ стоїть «розшук»: чи потрібно платити штраф, якщо є відстрочка

Особисті фінанси
Чи потрібно платити штраф, якщо є відстрочка
Українці навіть за наявності відстрочки від мобілізації можуть бути «у розшуку» через нібито неявку до ТЦ, хоча фактично жодної повістки людина могла і не отримати. Щоб зняти розшук, є кілька варіантів.
Про це повідомляє «Стіна» із посиланням на юридичний портал.
Приклад

Один із чоловіків написав на порталі, що має офіційну відстрочку, але у додатку «Резерв+» перебуває в розшуку з березня 2025 року. За його словами, незважаючи на діючі підстави для відстрочення, система продовжує відображати статус порушника, тому він поцікавився, чи можна відправити до ТЦК заяву поштою з вимогою зняти її з розшуку у зв’язку із закінченням термінів притягнення до адміністративної відповідальності та наскільки такий крок буде дієвим.
Думка експерта

Юрист Владислав Дерій зазначив, що в подібній ситуації існує кілька варіантів дій, а остаточний вибір залежить від того, як швидко людина прагне вирішити питання і чи готова вона захищати свої права в юридичній площині.
Перший і найоперативніший спосіб
Сплатити штраф через додаток «Резерв+».
Для цього необхідно подати заяву про визнання порушення у розділі «Штрафи онлайн». Протягом трьох днів ТЦК розгляне звернення та ухвалить відповідну постанову. У такому разі сума штрафу становить 8500 гривень, що дорівнює 50% повної суми. На оплату виділяється 20 днів. У разі пропуску цього терміну штраф зростає до 17 000 гривень, а згодом уже до 34 000 гривень.
Після того як людина сплачує штраф, червоне попередження зникає, а обліковий статус оновлюється. Як правило, вся процедура триває кілька днів.
Юрист наголошує, що сплата штрафу не скасовує обов’язки дотримуватися правил військового обліку, а виклики до ТЦК можуть надходити й надалі.

Другий варіант

Передбачає направлення до ТЦК письмової заяви з вимогою закрити справу про адміністративне правопорушення та зняти особу з розшуку, у тому числі на підставі закінчення термінів притягнення до відповідальності. У разі відмови чи ігнорування такого звернення чи бездіяльності ТЦК можна оскаржити у судовому порядку.
Третій неформальний сценарій — просто дочекатися березня 2026 року. За його словами, на практиці трапляються випадки, коли статус «у розшуку» зникає автоматично без будь-яких додаткових дій з боку військовозобов’язаного.
Раніше Finance.ua писав, що Резерв+ розширює сервіс сповіщень. Застосунок інформує про ключові події та запити користувача.
Протягом кварталу в Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття з обліку, вилучення з обліку, скасування відстрочки.

Що важливо знати

Сповіщення в Резерв+ не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.
За матеріалами:
Finance.ua
