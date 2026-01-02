«Резерв+» дає можливість стати на облік дистанційно: Міноборони тестує функцію Сьогодні 11:00

Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції постановки на військовий облік через мобільний застосунок Резерв+.

Наразі до участі запрошуються тільки чоловіки — опція для жінок, які підлягають обліку за фахом, поки що недоступна, повідомила пресслужба відомства.

«Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно, без особистих візитів до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та без паперових процедур. До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на обліку та яким у 2026 році виповнюється 17 років, або які на момент подання заяви мають від 25 до 59 років», — зазначається у повідомленні на сайті Міноборони.

Для участі потрібно заповнити спеціальну форму. Далі процедура виглядає так: учасник отримує електронне запрошення, встановлює або оновлює застосунок Резерв+, слідує інструкціям у ньому та подає заявку. Після підтвердження користувач отримує свій Резерв ID.

Відомство уточнює, що жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, повинні наразі звертатися до ТЦК та СП особисто. Також чоловіки від 18 до 24 років поки що не залучені до тестування.

«Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократичне навантаження, розвантажує ТЦК та СП і спрощує процедуру для громадян», — підкреслили у Міноборони.

