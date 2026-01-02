0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Резерв+» дає можливість стати на облік дистанційно: Міноборони тестує функцію

34
«Резерв+» дає можливість стати на облік дистанційно: Міноборони тестує функцію
«Резерв+» дає можливість стати на облік дистанційно: Міноборони тестує функцію
Міністерство оборони України розпочало тестування нової функції постановки на військовий облік через мобільний застосунок Резерв+.
Наразі до участі запрошуються тільки чоловіки — опція для жінок, які підлягають обліку за фахом, поки що недоступна, повідомила пресслужба відомства.
«Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно, без особистих візитів до територіальних центрів комплектування (ТЦК) та без паперових процедур. До тестування запрошуються чоловіки, які ще не перебувають на обліку та яким у 2026 році виповнюється 17 років, або які на момент подання заяви мають від 25 до 59 років», — зазначається у повідомленні на сайті Міноборони.
Для участі потрібно заповнити спеціальну форму. Далі процедура виглядає так: учасник отримує електронне запрошення, встановлює або оновлює застосунок Резерв+, слідує інструкціям у ньому та подає заявку. Після підтвердження користувач отримує свій Резерв ID.
Відомство уточнює, що жінки, які підлягають військовому обліку за фахом, повинні наразі звертатися до ТЦК та СП особисто. Також чоловіки від 18 до 24 років поки що не залучені до тестування.
«Онлайн-постановка на облік зменшує бюрократичне навантаження, розвантажує ТЦК та СП і спрощує процедуру для громадян», — підкреслили у Міноборони.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+Відстрочка
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems