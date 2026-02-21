Чи повинні ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю сплачувати ЄСВ
Фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію або мають статус особи з інвалідністю, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.
Хто має право не сплачувати ЄСВ
Йдеться про ФОПів на загальній чи спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів), та які відповідають одній з умов:
- отримують пенсію за віком або за вислугу років;
- є особами з інвалідністю;
- досягли пенсійного віку, визначеного законодавством, і отримують пенсію або державну соціальну допомогу.
За бажанням такі підприємці можуть добровільно сплачувати ЄСВ.
Фахівці зазначають, щоб отримати звільнення від сплати ЄСВ не потрібно особисто звертатися до Податкової з повідомленням про статус пенсіонера чи особи з інвалідністю.
«Така інформація надходить автоматично до ДПС у межах інформаційного обміну з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики», — йдеться у повідомленні.
Після закриття ФОП зобов’язання з ЄСВ залишаються
Раніше Finance.ua писав, що навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (ФОП) не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Поділитися новиною
Також за темою
Чому зростають суми в платіжках за електроенергію попри відключення
Чи повинні ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю сплачувати ЄСВ
Чеклист вибору депозиту та банку
ТОП-10 найпопулярніших професій в Україні
За який період перевіряють доходи для призначення житлової субсидії: пояснення ПФУ
Куди інвестувати кошти, щоб отримувати пасивний прибуток