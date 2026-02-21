Чи повинні ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю сплачувати ЄСВ Сьогодні 13:18 — Особисті фінанси

Фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію або мають статус особи з інвалідністю, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Хто має право не сплачувати ЄСВ

Йдеться про ФОПів на загальній чи спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів), та які відповідають одній з умов:

отримують пенсію за віком або за вислугу років;

є особами з інвалідністю;

досягли пенсійного віку, визначеного законодавством, і отримують пенсію або державну соціальну допомогу.

За бажанням такі підприємці можуть добровільно сплачувати ЄСВ.

Фахівці зазначають, щоб отримати звільнення від сплати ЄСВ не потрібно особисто звертатися до Податкової з повідомленням про статус пенсіонера чи особи з інвалідністю.

«Така інформація надходить автоматично до ДПС у межах інформаційного обміну з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики», — йдеться у повідомленні.

