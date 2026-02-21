0 800 307 555
Чи повинні ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю сплачувати ЄСВ

Особисті фінанси
93
Які податки повинні сплачувати ФОПи-пенсіонери
Які податки повинні сплачувати ФОПи-пенсіонери, Фото: freepik
Фізичні особи-підприємці, які отримують пенсію або мають статус особи з інвалідністю, звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Київській області.

Хто має право не сплачувати ЄСВ

Йдеться про ФОПів на загальній чи спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів), та які відповідають одній з умов:
  • отримують пенсію за віком або за вислугу років;
  • є особами з інвалідністю;
  • досягли пенсійного віку, визначеного законодавством, і отримують пенсію або державну соціальну допомогу.
За бажанням такі підприємці можуть добровільно сплачувати ЄСВ.
Фахівці зазначають, щоб отримати звільнення від сплати ЄСВ не потрібно особисто звертатися до Податкової з повідомленням про статус пенсіонера чи особи з інвалідністю.
«Така інформація надходить автоматично до ДПС у межах інформаційного обміну з Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики», — йдеться у повідомленні.

Після закриття ФОП зобов’язання з ЄСВ залишаються

Раніше Finance.ua писав, що навіть після припинення підприємницької діяльності фізична особа-підприємець (ФОП) не звільняється від зобов’язань зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).
