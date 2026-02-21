0 800 307 555
Як отримати підвищення зарплати: покрокова інструкція

Особисті фінанси
12
Розмова про підвищення зарплати з керівником
Розмова про підвищення зарплати з керівником
Бізнес в Україні працює в умовах фінансової нестабільності, тому деякі компанії відкладають перегляд зарплат. Водночас цінність працівника має бути оцінена гідно. Розмова про підвищення зарплати потребує чіткої стратегії, аргументів і правильно обраного моменту, адже успіх залежить від здатності працівника вести зрілі переговори.
Фахівці budni.robota.ua зібрали покроковий підхід, який допоможе підвищити оплату праці без тиску, ультиматумів і конфліктів.

Аналіз власної цінності

Переговори про підвищення зарплати — це мініпрезентація вашої цінності для бізнесу. Аргументація має базуватися на цифрах і результатах, а не на емоціях чи особистих потребах.
Перед зустріччю варто підготувати відповіді на три запитання:
  • Яку конкретну користь я приношу компанії: зекономлені кошти, зростання показників, оптимізовані процеси, утримані клієнти, реалізовані проєкти.
  • Що змінилося з моменту останнього перегляду зарплати: нові обов’язки, складніші задачі, більша зона відповідальності.
  • Яка моя ринкова вартість у 2026 році: проаналізуйте актуальні зарплатні огляди, вакансії та аналітику у вашій спеціалізації, щоб розуміти реальний діапазон оплати.

Оберіть правильний момент

Найкращий час для розмови про підвищення зарплати — після успішного проєкту, під час оцінювання результатів роботи або в період бюджетного планування.
Натомість розмову краще відкласти, якщо компанія переживає фінансові труднощі або керівник перевантажений важливими завданнями.

Говоріть мовою результатів, а не старань

Фрази на кшталт «я дуже стараюся» чи «давно в компанії» рідко переконують.
Натомість важливо показати, яку цінність ви вже створили для бізнесу:
  • «За останні шість місяців я реалізував (ла) X задач, що принесло компанії Y результат».
  • «Моя роль фактично розширилася до…».
  • «Я приношу більше цінності, ніж закладено в поточну компенсацію».

Підготуйте план на випадок відмови

Навіть якщо ви цінний співробітник, керівництво може відмовити у підвищенні зарплати через обмежений бюджет, невідповідний таймінг чи відсутність затверджених рамок.
У такому разі варто уточнити, за яких умов підвищення стане можливим, зафіксуйте конкретні цілі та терміни та домовтеся про повернення до розмови через 3−6 місяців.

Розглядайте альтернативи зарплаті

Якщо підвищення окладу наразі неможливе, можна обговорити інші форми компенсації: бонуси за результат, зміну посади, гнучкий графік чи віддалений формат, додаткові дні відпустки чи оплату навчання.
Іноді такі опції мають навіть більшу цінність, ніж безпосереднє зростання зарплати.
За матеріалами:
Finance.ua
Робота
