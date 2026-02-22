0 800 307 555
Кому не проіндексують пенсію з 1 березня

Особисті фінанси
З 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%
З 1 березня пенсії більшості українців проіндексують на 12,1%
В Україні на 1 березня запланована традиційна індексація пенсій. Проте у деяких пенсіонерів розмір виплат не зміниться.
Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в інтервʼю «РБК-Україна».

У кого не зросте пенсія з 1 березня

Зазначається, що більшості пенсіонерів виплати проіндексують на 12,1%. Показник індексації на 4% перевищує рівень інфляції минулого року.
Перерахунок відбудеться автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно.
За словами міністра соцполітики, для трьох категорій пенсії залишаться незмінними.
Зокрема, це стосується пенсіонерів, чиї виплати вже підвищували до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших.
Не отримають індексації й ті, кому виплачують максимальну пенсію у розмірі 25 950 грн.
А також без змін залишаться виплати отримувачам спецпенсій (прокурорам та суддям у відставці).

Пенсія не нижче 6000 гривень: деталі майбутньої реформи

Раніше Finance.ua писав, що Мінсоцполітики завершило розробку нової моделі пенсійної системи, яка передбачає встановлення гарантованої базової виплати на рівні не менше 6000 грн. Наразі уряд завершує підготовку відповідного законопроєкту.
За словами Улютіна, бюджет ПФУ на 2026 рік передбачає середній розмір пенсії на рівні 6500 грн.
