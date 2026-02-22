Хто з військових має право на кредитні канікули: пояснення Міноборони Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Кредитні канікули для захисників: хто має право не платити відсотки та штрафи

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти можуть не сплачувати відсотки, пеню та штрафи за кредитами на час служби. Так звані «кредитні канікули» діють з першого дня призову або участі в бойових діях і поширюються також на подружжя захисників і захисниць.

У Міністерстві оборони України пояснили , хто саме має право на цю пільгу, на які кредити вона не поширюється та які документи потрібні для її оформлення.

Хто має право на кредитні канікули

На час проходження служби банки та фінансові установи не мають права нараховувати захисникам та їхнім дружинам/чоловікам пеню, штрафні санкції чи проценти за користування позикою.

Це не стосується кредитів, оформлених для придбання житла (зокрема й недобудов), автомобілів або певного енергетичного обладнання (фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами), якщо відсотки за ними уже компенсуються державою чи третіми особами.

Право на таку пільгу та умови її отримання залежать від виду військової служби:

Мобілізовані та резервісти отримують пільгу з першого дня призову й до моменту звільнення зі служби. При цьому не має значення, де саме військовий виконує обов’язки — у зоні бойових дій чи в тилу.

отримують пільгу з першого дня призову й до моменту звільнення зі служби. При цьому не має значення, де саме військовий виконує обов’язки — у зоні бойових дій чи в тилу. Контрактники та ті, хто перебуває на інших видах служби, можуть скористатися пільгою за умови безпосередньої участі в бойових діях або заходах з оборони держави (як у період АТО/ООС, так і після 24 лютого 2022 року). Навіть один день участі в оборонних заходах дає право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня участі і зберігається на весь подальший час служби під час дії особливого періоду.

Водночас військові-контрактники, які не брали участі у заходах оборони, а також іноземці й особи без громадянства, що служать у ЗСУ, під дію пільги не підпадають.

Хто має право на кредитні пільги, Інфографіка: Міноборони

Які документи потрібні

Щоб оформити кредитні канікули, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) потрібно звернутися до кредитора та надати пакет документів.

Для мобілізованих та резервістів:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка за формою 5 (про проходження служби);

витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не вказано вид служби);

свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Для контрактників та інших категорій:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідка за формою 5;

витяг із наказу про призначення;

свідоцтво про шлюб (для дружини/чоловіка).

Документ, що підтверджує участь у бойових діях/заходах з оборони: довідка за формою 12 (про участь у бойових діях); довідки згідно з додатками 1, 4 або 6 до Порядку № 413 (ті, що видаються для отримання статусу УБД).

Усі ці документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем служби.

Документи необхідні для оформлення кредитної пільги, Інфографіка: Міноборони

