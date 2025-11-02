Чим відрізняються резюме та CV: пояснення Служби зайнятості
Усе частіше українські роботодавці просять у кандидатів CV, однак багато шукачів роботи плутають його з традиційним резюме.
У Державній службі зайнятості пояснили, чим відрізняються ці два документи.
Резюме та його підвиди
Це стислий опис професійної діяльності потенційного кандидата на посаду (1−2 сторінки).
Документ допомагає роботодавцю швидко ознайомитися із загальними відомостями про спеціаліста.
Існують три основні типи резюме:
- Функціональне резюме — акцент на вміннях пошукача, а не на досвіді. Підійде новачкам, тим, хто змінює сферу діяльності, має великі перерви в кар’єрі або часто змінювали місця роботи.
- Таргетоване резюме — орієнтоване на конкретну вакансію. У такому документі інформація повинна викладатися хронологічно, відображати навички й досвід, релевантні посаді, та складатися з коротких прикладів.
- Комбіноване резюме — поєднує функціональне та таргетоване, демонструючи як досвід, так і професійні здобутки. У ньому вказуються період, стаж роботи, назви компаній, посади, обовʼязки і т.д. Найбільше підходить кандидатам, чий трудовий досвід показує ріст та кар’єрне зростання.
Резюме складається з: контактної інформації, даних про освіту та досвід роботи та опису релевантних навичок.
CV — розгорнута історія кар’єри
На відміну від резюме, CV (лат. curriculum vitae — «хід життя») — це докладний опис освіти, професійної діяльності, публікацій, нагород та досягнень.
Читайте також
Документ може займати 5 сторінок і більше та формується в хронологічному порядку.
CV є автобіографією кар’єри і постійно доповнюється в міру просування по власному професійному шляху.
CV складається з: контактів, даних про освіту, курсів та семінарів, інформації про навички, гранти та стипендії, досвіду роботи, зазначення нагород та сертифікати, публікацій, виступів та участь у конференціях.
Раніше Finance.ua писав, що зарплати, які пропонують роботодавці під час первинного найму, зростають, але все ще залишаються нижчими за очікування кандидатів у середньому на 2−3 тисячі гривень. Ця тенденція зберігається протягом півтора року.
Поділитися новиною
Також за темою
Чим відрізняються резюме та CV: пояснення Служби зайнятості
Україні знадобиться $389 млрд міжнародної допомоги до 2029 року
Що означають спеціальні відмітки на водійських посвідченнях
Вересень став одним із найкращих місяців для українського ІТ-експорту
Зарплати в Україні у вересні: у кого доходи зросли, а в кого знизились — дані Держстату
У серпні банки видали українцям іпотек на 1,4 млрд грн: у яких регіонах найбільше