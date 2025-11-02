Чим відрізняються резюме та CV: пояснення Служби зайнятості Сьогодні 16:05

Усе частіше українські роботодавці просять у кандидатів CV, однак багато шукачів роботи плутають його з традиційним резюме.

У Державній службі зайнятості пояснили , чим відрізняються ці два документи.

Резюме та його підвиди

Це стислий опис професійної діяльності потенційного кандидата на посаду (1−2 сторінки).

Документ допомагає роботодавцю швидко ознайомитися із загальними відомостями про спеціаліста.

Існують три основні типи резюме:

Функціональне резюме — акцент на вміннях пошукача, а не на досвіді. Підійде новачкам, тим, хто змінює сферу діяльності, має великі перерви в кар’єрі або часто змінювали місця роботи. Таргетоване резюме — орієнтоване на конкретну вакансію. У такому документі інформація повинна викладатися хронологічно, відображати навички й досвід, релевантні посаді, та складатися з коротких прикладів.

Комбіноване резюме — поєднує функціональне та таргетоване, демонструючи як досвід, так і професійні здобутки. У ньому вказуються період, стаж роботи, назви компаній, посади, обовʼязки і т.д. Найбільше підходить кандидатам, чий трудовий досвід показує ріст та кар’єрне зростання.

Резюме складається з: контактної інформації, даних про освіту та досвід роботи та опису релевантних навичок.

CV — розгорнута історія кар’єри

На відміну від резюме, CV (лат. curriculum vitae — «хід життя») — це докладний опис освіти, професійної діяльності, публікацій, нагород та досягнень.

Документ може займати 5 сторінок і більше та формується в хронологічному порядку.

CV є автобіографією кар’єри і постійно доповнюється в міру просування по власному професійному шляху.

CV складається з: контактів, даних про освіту, курсів та семінарів, інформації про навички, гранти та стипендії, досвіду роботи, зазначення нагород та сертифікати, публікацій, виступів та участь у конференціях.

