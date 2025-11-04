0 800 307 555
Хто зможе не платити «податок на OLX»: відповідь Гетманцева

Цифрові платформи вже обговорюють, як не стати платниками податку згідно із законопроєктом про так званий «податок на OLX», який готується до розгляду в парламенті. Проте, як наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ухилитися від оподаткування не вдасться.
Про це він розповів під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який проводить Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.
«Ідеологія закону, і це відповідає європейській практиці, полягатиме в тому, що податковими агентами, а відповідно й обов’язок з утримання податку, сплати та звітування, будуть платформи, які є посередниками та отримують відсоток від продажу. Вони мають підтверджувати інформацію про укладену угоду та її розмір, і до цієї угоди прив’язують винагороду платформи», — повідомив Гетманцев.
За його словами, якщо платформа не отримує заробітку від конкретного продажу, вона не стає податковим агентом — податок сплачує продавець.
«Якщо платформа просто є дошкою оголошень, безперечно, вона не є платником. Facebook та Instagram такими платниками не є. Це відповідає євродирективі та нашому підходу», — пояснив Гетманцев.
Депутат вважає, що пільговий ліміт 2 тис. євро на рік для продажу вживаних товарів достатній.
«Це 6 тис. євро ліміту на сім’ю з трьох осіб», — додав він.
Гетманцев закликав платформи не «дрібнити» операції, аби уникнути податків.
«Простіше буде піти на те, що цей податок 5+5% буде сплачено понад ліміт 2 тис. євро», — зазначив він.
Координатор експертних груп ЕЕП Олег Гетман підтвердив, що частина сайту OLX, яка працює виключно як дошка оголошень, не підпадає під дію закону. Гетманцев погодився.
