Хто зможе не платити «податок на OLX»: відповідь Гетманцева

Цифрові платформи вже обговорюють, як не стати платниками податку згідно із законопроєктом про так званий «податок на OLX», який готується до розгляду в парламенті. Проте, як наголосив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ухилитися від оподаткування не вдасться.

Про це він розповів під час Форуму «Діалог влади з бізнесом: нові можливості для розвитку ММСП», який проводить Українська Рада Бізнесу за підтримки ПРООН.

«Ідеологія закону, і це відповідає європейській практиці, полягатиме в тому, що податковими агентами, а відповідно й обов’язок з утримання податку, сплати та звітування, будуть платформи, які є посередниками та отримують відсоток від продажу. Вони мають підтверджувати інформацію про укладену угоду та її розмір, і до цієї угоди прив’язують винагороду платформи», — повідомив Гетманцев.

За його словами, якщо платформа не отримує заробітку від конкретного продажу, вона не стає податковим агентом — податок сплачує продавець.

«Якщо платформа просто є дошкою оголошень, безперечно, вона не є платником. Facebook та Instagram такими платниками не є. Це відповідає євродирективі та нашому підходу», — пояснив Гетманцев.

Депутат вважає, що пільговий ліміт 2 тис. євро на рік для продажу вживаних товарів достатній.

«Це 6 тис. євро ліміту на сім’ю з трьох осіб», — додав він.

Гетманцев закликав платформи не «дрібнити» операції, аби уникнути податків.

«Простіше буде піти на те, що цей податок 5+5% буде сплачено понад ліміт 2 тис. євро», — зазначив він.

Координатор експертних груп ЕЕП Олег Гетман підтвердив, що частина сайту OLX, яка працює виключно як дошка оголошень, не підпадає під дію закону. Гетманцев погодився.

