На Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин Сьогодні 17:27 — Фондовий ринок

На Полтавщині судитимуть фігурантів схеми заволодіння 5 млн грн на ремонті свердловин

Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо керівника приватного підприємства, який за сприяння колишнього топ-посадовця та менеджера газовидобувної компанії незаконно заволодів більше 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

Суть справи

Під час слідства детективи з’ясували, що газовидобувна компанія провела публічну закупівлю із супервайзингового супроводу ремонту свердловин.

Основною умовою для надання послуги була наявність у виконавця кваліфікованих співробітників із чинними сертифікатами International Well Control Forum.

Це міжнародне підтвердження компетенції спеціаліста в галузі безпеки та контролю свердловин, яке засвідчує, що спеціаліст знає, як діяти у разі аварійних ситуацій, таких як викиди нафти, газу чи води.

Приватне підприємство, яке подало пропозицію на тендер із усіма відповідними документами, по факту сертифікованих співробітників не мало. Проте колишній топ-посадовець газовидобувної компанії у домовленості із менеджером, користуючись напрацьованими зв’язками сприяв укладенню договору публічної закупівлі із цим підрядником та підписанню актів про нібито надані послуги.

У результаті протиправних дій фігурантів з бюджету було перераховано понад 5 мільйонів гривень.

Керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та ч. 1 ст. 366 — складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Колишньому топ-посадовцю та менеджеру газовидобувної компанії повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування збитків, завданих внаслідок кримінального правопорушення, під час досудового розслідування накладено арешт на корпоративні права (частки в статутних капіталах товариств), нерухоме майно та транспортні засоби підозрюваних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.