Складаний смартфон Samsung з потрійним екраном вже на підході Сьогодні 00:56 — Фондовий ринок

Складаний смартфон Samsung з потрійним екраном вже на підході

Новий трифолд-смартфон Samsung, який компанія показала наприкінці жовтня, схоже, вже близький до офіційного дебюту. Пристрій отримав сертифікацію Bluetooth SIG, що свідчить про швидкий запуск і широку географію продажів.

У базі з’явилися одразу кілька моделей — SM-D6390, SM-D639N, SM-D639U, SM-D639U1 та SM-D639B. Така кількість індексів вказує, що смартфон буде доступний у Північній Америці, Китаї, Кореї та на глобальному ринку. Версія з позначенням «B» зазвичай є міжнародною для пристроїв Samsung.

Раніше чутки говорили, що прем’єра відбудеться у США на початку 2026 року, але сертифікація може означати, що компанія готує одночасний запуск у кількох регіонах. Офіційна дата анонсу поки невідома, але очікується, що новий складаний смартфон Samsung стане головною інновацією бренду у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.