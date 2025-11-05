Нацбанк визнав РВС Банк неплатоспроможним Сьогодні 10:05 — Фондовий ринок

Нацбанк визнав РВС Банк неплатоспроможним

Правління Національного банку України 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Частка установи на ринку становила лише 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року. Тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Причини рішення

Підставою стало невиконання банком письмової вимоги Національного банку подати доопрацьований план фінансового оздоровлення з урахуванням зауважень регулятора. Упродовж визначеного строку РВС Банк не усунув виявлені порушення, продовжував ризикову діяльність, що загрожувала інтересам вкладників і кредиторів, та не вжив ефективних заходів для покращення фінансового стану.

29 липня 2025 року Нацбанк уже визнавав РВС Банк проблемним. Тоді регулятор встановив, що фінустанова здійснює ризикову діяльність, яка становить загрозу для вкладників.

Серед основних порушень:

неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками;

неодноразове порушення протягом 30 днів мінімальних нормативів достатності капіталу;

подання до НБУ недостовірної звітності, щоб приховати реальний фінансовий стан.

Банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Виплати вкладникам

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам становить 456 млн грн.

Нагадаємо, з 13 квітня 2022 року під час воєнного стану всі депозити захищені на 100%, тобто вкладникам повертають повну суму з відсотками. Після його завершення та ще протягом трьох місяців ця гарантія збережеться. Далі максимальна сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників. Сума гарантованого відшкодування зростатиме поступово — до рівня 100 тис. євро.

