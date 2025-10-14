Фонд гарантування підвищить суму відшкодування до 100 тис. євро Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування підвищить суму відшкодування до 100 тис. євро

Упродовж наступних трьох років Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зосередиться на тому, щоб українська система гарантування максимально відповідала нормам ЄС. Зокрема, йдеться і про підвищення гарантованої суми до європейських показників.

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

«Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку суб’єктів, на яких поширюватимуться гарантії, та над підвищенням гарантованої суми. Насамперед ідеться про юридичних осіб, захист яких є одним з наших стратегічних завдань», — зазначила вона.

Що у планах ФГВФО

За словами очільниці Фонду, сума гарантованого відшкодування зростатиме поступово — до рівня 100 тис. євро, з урахуванням українських реалій.

Крім того, систему планують поширити на нових учасників, зокрема на кредитні спілки, що залучають кошти населення та кредитують малий і мікробізнес.

Як Фонд працює в умовах війни

Білай також розповіла, як Фонд пережив наслідки двох банківських криз і діяв у перші дні повномасштабного вторгнення. Одним із ключових рішень 2022 року стало запровадження повної гарантії за вкладами на час воєнного стану — крок, який дав системі й громадянам відчуття стабільності.

Під час війни Фонд продовжував здійснювати виплати, адаптував управління активами до нових умов і забезпечив онлайн-доступ вкладників до своїх коштів.

Такі дії, за словами Білай, посилили довіру вкладників і допомогли зберегти ліквідність банків. У 2025 році Фонд перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн у межах виконання договору про переказ коштів.

«Банківська система встояла і залишається стабільною завдяки злагодженій роботі всіх учасників ринку. Фонд гарантує відшкодування 100% вкладів на час воєнного стану, що сприяє довірі вкладників. Попереду — відбудова економіки та інтеграція з фінансовим простором ЄС. У цьому процесі Фонд відіграватиме важливу роль, бо гарантія заощаджень — це і про гроші, і про довіру, а довіра — це ключ до відновлення та розвитку країни», — підсумувала директорка.

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року під час воєнного стану всі депозити захищені на 100%, тобто вкладникам повертають повну суму з відсотками. Після його завершення та ще протягом трьох місяців ця гарантія збережеться. Далі максимальна сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.