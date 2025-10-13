0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гроші vs інфляція: навіщо відкривати депозит

Кредит&Депозит
0
Гроші vs інфляція: навіщо відкривати депозит
Гроші vs інфляція: навіщо відкривати депозит
Зберігати гроші «під подушкою» — небезпечно і невигідно. Краще змусити їх працювати на себе. Наприклад, покласти на депозит у банку. Ви отримуєте відсотки, банк гарантує повернення вкладу, а гроші будуть поступово накопичуватися.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Депозит — це спосіб зберігати та примножувати кошти. Ви довіряєте банку певну суму грошей на визначений строк, а банк зобов’язується повернути її та ще й сплатити відсотки. Іншими словами, ваші гроші працюють: банк їх використовує у своїй діяльності, а ви отримуєте винагороду у вигляді нарахованих відсотків.
Головна перевага полягає у надійності та прогнозованості. Ви заздалегідь знаєте, скільки заробите, і можете планувати витрати. Депозит не дає таких високих прибутків, як інвестиції в акції чи криптовалюти, проте гарантує стабільний дохід і мінімізує ризики.
Крім того, в Україні вклади захищені державою через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: навіть якщо з банком станеться щось непередбачене, вкладник отримає свої гроші у межах гарантованої суми.
Читайте також
  • Якщо ви відкладаєте гроші на конкретну мету — наприклад, ремонт у квартирі, відпустку чи покупку техніки, — найзручніше покласти їх на депозит на пів року або рік.
  • Якщо ж ви формуєте «фінансову подушку», депозит стане надійним сейфом: гроші залишаються вашими, але доступ до них обмежений настільки, щоб не витратити їх імпульсивно.
  • Для пенсіонерів або людей з фіксованим доходом депозит часто стає додатковим джерелом стабільного прибутку, який можна розрахувати до копійки.
Фактично, депозит — це перший крок у світ інвестицій. Він вчить рахувати відсотки, планувати фінанси й мислити категоріями довгострокової вигоди. Скажімо, поклавши 100 тис. гривень під 15% річних, ви отримаєте додатково 15 тис. гривень прибутку за рік (до оподаткування).

Довідка Finance.ua:

  • якщо говорити про ставки, то за словами банкіра, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних;
  • протягом трьох місяців спостерігається поступове зниження інфляції, тому дохідність для клієнтів за вкладами за нинішньої облікової ставки автоматично зросте.

Детальніше про те, як обрати депозит, та 5 кращих пропозицій від ураїнських банків 2025, шукайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems