Гроші vs інфляція: навіщо відкривати депозит Сьогодні 08:04 — Кредит&Депозит

Гроші vs інфляція: навіщо відкривати депозит

Зберігати гроші «під подушкою» — небезпечно і невигідно. Краще змусити їх працювати на себе. Наприклад, покласти на депозит у банку. Ви отримуєте відсотки, банк гарантує повернення вкладу, а гроші будуть поступово накопичуватися.

Про це йдеться у статті Finance.ua

Депозит — це спосіб зберігати та примножувати кошти. Ви довіряєте банку певну суму грошей на визначений строк, а банк зобов’язується повернути її та ще й сплатити відсотки. Іншими словами, ваші гроші працюють: банк їх використовує у своїй діяльності, а ви отримуєте винагороду у вигляді нарахованих відсотків.

Головна перевага полягає у надійності та прогнозованості. Ви заздалегідь знаєте, скільки заробите, і можете планувати витрати. Депозит не дає таких високих прибутків, як інвестиції в акції чи криптовалюти, проте гарантує стабільний дохід і мінімізує ризики.

Крім того, в Україні вклади захищені державою через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: навіть якщо з банком станеться щось непередбачене, вкладник отримає свої гроші у межах гарантованої суми.

Читайте також Перший депозит: що потрібно знати перед відкриттям

Якщо ви відкладаєте гроші на конкретну мету — наприклад, ремонт у квартирі, відпустку чи покупку техніки, — найзручніше покласти їх на депозит на пів року або рік.

Якщо ж ви формуєте «фінансову подушку», депозит стане надійним сейфом: гроші залишаються вашими, але доступ до них обмежений настільки, щоб не витратити їх імпульсивно.

Для пенсіонерів або людей з фіксованим доходом депозит часто стає додатковим джерелом стабільного прибутку, який можна розрахувати до копійки.

Фактично, депозит — це перший крок у світ інвестицій. Він вчить рахувати відсотки, планувати фінанси й мислити категоріями довгострокової вигоди. Скажімо, поклавши 100 тис. гривень під 15% річних, ви отримаєте додатково 15 тис. гривень прибутку за рік (до оподаткування).

Довідка Finance.ua:

якщо говорити про ставки, то за словами банкіра, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних;

протягом трьох місяців спостерігається поступове зниження інфляції, тому дохідність для клієнтів за вкладами за нинішньої облікової ставки автоматично зросте.

Детальніше про те, як обрати депозит, та 5 кращих пропозицій від ураїнських банків 2025, шукайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.