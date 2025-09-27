0 800 307 555
Перший депозит: що потрібно знати перед відкриттям

Депозит — це гроші, які ви передаєте банку на зберігання на визначений термін або до запиту, за які банк виплачує відсотки, гарантуючи збереження коштів та пасивний дохід.
Фахівці «Фінкульту» розповідають про основні кроки для відкриття першого депозиту.

Чек-лист першого депозиту

Визначте мету та термін розміщення коштів. Вирішіть, чи будуть потрібні вам ці гроші найближчим часом, чи ви готові відкласти їх на кілька місяців.
Порівняйте умови різних банків. Звертайте увагу на відсоткові ставки, можливість поповнення чи зняття коштів та спосіб нарахування відсотків.

Перевірте надійність банку. Ваші кошти повинні бути захищені Фондом гарантування вкладів. Переконайтеся, що банк є його учасником.
Оберіть валюту вкладу. Депозит у гривні зазвичай пропонує вищі відсотки, тоді як валютний вклад краще захищає від коливань курсу.
Читайте договір уважно. Перед підписом уточніть деталі нарахування відсотків, чи є комісії та які умови дострокового розірвання.
Нагадаємо, станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями, у банках України досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Ми розповіли, у якій валюті українці більше зберігають вклади.
Сповільнення інфляції та відповідна «реакція» Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим приводом для депозитів, адже дохідність вкладів опосередковано зростає. Банкір пояснив, чому гривневі депозити стають все більш популярними.
За матеріалами:
Finance.ua
