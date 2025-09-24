Вклади в банках: у якій валюті українці тримають гроші Сьогодні 09:46 — Кредит&Депозит

Вклади в банках: у якій валюті українці тримають гроші

Станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з підприємцями, у банках України досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Яку валюту обирають для вкладень:

вклади у національній валюті сягнули 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн);

вклади в іноземній валюті становили 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).



ФОП збільшили обсяги вкладів на 4,5 млрд грн — до 172,2 млрд грн. Частка підприємців у загальній кількості вкладників на початок вересня — 3,1%, а у структурі суми вкладів — 11,5%.

Зазначимо, що вклади ФОП, як і інших фізичних осіб, підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів.

Структура вкладів фізичних осіб за строковістю:

до 3 місяців — 17,08%;

від 3 до 6 місяців — 7,25%;

від 6 місяців до року — 4,62%;

більше року — 0,78%.

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року під час воєнного стану всі депозити захищені на 100%. Після його завершення та ще протягом трьох місяців ця гарантія збережеться. Далі максимальна сума відшкодування становитиме 600 тис. грн.

Зазначимо також, що сповільнення інфляції та відповідна «реакція» Нацбанку, який залишив облікову ставку та інші монетарні інструменти без змін, є хорошим приводом для депозитів, адже дохідність вкладів опосередковано зростає. Банкір пояснив , чому ще гривневі депозити стають ще більш популярними.

