Банкір дав прогноз, що буде з депозитами в Україні до листопада

Після рішення Національного банку України залишити без змін облікову ставку, у найближчі 1,5 місяці середні ставки за гривневими депозитами залежно від терміну розміщення залишаться на рівні 13−14,5% річних.

Такий прогноз надав директор департаменту роздрібного бізнесу « Глобус Банку » Дмитро Замотаєв, пише УНІАН.

За його словами, протягом трьох місяців спостерігається поступове зниження інфляції, тому дохідність для клієнтів за вкладами за нинішньої облікової ставки автоматично зросте.

«У річному вимірі інфляція скоротилася з 15,9% на початку червня до 13,2% у серпні. Відтак найближчим часом за збереження наявних депозитних ставок розмір пасивного прибутку може збільшитися до 3%», — пояснив експерт.

За його розрахунками, до кінця жовтня залежно від терміну вкладу найбільші ставки пропонуватимуться на вклади терміном від 6 до 9 місяців, а також на річні депозити. Він вважає, що протягом вересня-жовтня понад 70% нових вкладів відкриватиметься саме на такі терміни. Близько 15% становитимуть вклади від 3 до 6 місяців, а частки вкладів на 9−12 місяців та понад 1 рік складуть по 5−7%.

«Депозити — це не про „золоті гори“ і не про надприбутки. Однак, і це, на мій погляд, є найважливішим: громадяни не втратять купівельну спроможність заощаджень, а за позитивних економічних умов матимуть змогу незначно заробити на власних заощадженнях», — наголосив Замотаєв.

Вчора Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.Про це повідомляєтьсяна сайті регулятора.

«Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — сказано в повідомленні.

